بوسي شلبي تتألق برفقة سيد رجب

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت بوسي شلبي ، أنظار جمهورها بإطلالة شبابية برفقة الفنان سيد رجب ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

يذكر أن الفنان القدير سيد رجب، أثار خيفة متابعيه ومحبيه خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتشار شائعات تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تساءل الكثيرون عن سبب تلك الوعكة، هل هي تسمم أم دخل في غيبوبة؟َ

تفاصيل الحالة الصحية لـ سيد رجب

توجه الفنان سيد رجب، يوم الأربعاء الماضي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر لإجراء بعض الفحوصات الطبية الشاملة للإطمئنان على صحة الجسم، بعد أن تعرض لوعكة صحية.

انتشرت الكثير من الشائعات حول تعرض الفنان سيد رجب إلى حالة تسمم، وأقاويل أخرى حول دخوله في غيبوبة، إلا أنها هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة، حيث جاءت نتيجة التحاليل والفحوصات التي أجراها جيدة.