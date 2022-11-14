جمبسوت غريب.. بوسي شلبي تثير الجدل للمرة الثانية | شاهد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت بوسي شلبي ، مرتدية جمبسوت أنيق ولافت باللون الأخضر، وتميز الجمبسوت بتصميم مختلف ولافت من الاكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بوسي شلبي، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور بوسي شلبي