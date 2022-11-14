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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت غريب.. بوسي شلبي تثير الجدل للمرة الثانية | شاهد

بوسي شلبي
بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

 

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وتألقت بوسي شلبي ، مرتدية جمبسوت أنيق ولافت باللون الأخضر، وتميز الجمبسوت بتصميم مختلف ولافت من الاكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت بوسي شلبي، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور بوسي شلبي 

بوسي بوسي شلبي صور بوسي شلبي إطلالات بوسي شلبي مهرجان القاهرة

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