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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ملائكي.. سوسن بدر بإطلالة خلابة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

سوسن بدر
سوسن بدر

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة سوسن بدر، خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال 44.

 

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أمينة خليل بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

 

وتألقت سوسن بدر، في إطلالتها مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الذهبي وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ومميزة تكشف جمالها وأناقتها بشكل مختلف. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوسن بدر في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال انوثتها. 

واختارت سوسن بدر، أن تترك شعرها الفضي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور سوسن بدر 

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