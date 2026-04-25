أسبوع حافل لـ "التموين"| قرارات مهمة تغير ملامح الدعم وتؤثر على ملايين المواطنين

في إطار المتابعة الدورية لأنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعرض الموجز الإخباري للوزارة أبرز الجهود والتحركات خلال الأسبوع الممتد من 17 حتى 23 أبريل، والذي شهد نشاطا مكثفا يعكس حرص الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تعزيز استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وصرف منحة الرئيس على بطاقات التموين، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع المستجدات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل داخل الجهات التابعة للوزارة.

إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز تنمية التجارة الداخلية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات مشروعات التحول الرقمي داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ما حققه الجهاز من تقدم في تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تناول الاجتماع الاعتماد المتزايد على البيانات في دعم اتخاذ القرار، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتعزيز استقرار الأنظمة، إلى جانب التكامل مع الأنظمة الداخلية وتفعيل قنوات تواصل رقمية فعالة، وهو ما انعكس إيجابيا على مستوى رضا المستفيدين وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، بالإضافة إلى جهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستحقة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأشار الوزير إلى استمرار أعمال الرقابة على الأسواق لضمان تحقيق التوازن السعري، مؤكدا توافر احتياطيات استراتيجية من مختلف السلع تكفي لفترات زمنية طويلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب.

مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر

وفي السياق نفسه، شارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع، والتي تشمل تحديد حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكلفة إنشائه، والعائد والقيمة المضافة المتوقعة منه، إضافة إلى بحث أوجه مشاركة الدولة في التنفيذ، والحوافز المرتبطة بالمشروع.

اجتماع شركة سبل للاستثمار التجاري

وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع مسؤولي شركة سبل للاستثمار التجاري، لبحث فرص التعاون في عدد من الأنشطة المرتبطة بالتجارة الداخلية والصناعات المكملة لها، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة واستغلال الأصول.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تجربة الشراكة القائمة مع شركة النيل للزيوت والمنظفات في مجال إنتاج وتطوير المنظفات، باعتبارها نموذجا ناجحا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

كما شدد الاجتماع على الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة واشتراطات السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سيناريوهات تعامل الحكومة مع الأزمة الإقليمية الراهنة، وما اتخذته من إجراءات لمواجهتها، في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما أشار الاجتماع إلى أن انتهاء الأزمة لا يعني بالضرورة انتهاء آثارها، حيث من المتوقع استمرار تداعياتها الاقتصادية لفترة قد تمتد حتى نهاية العام الجاري.

والجدير بالذكر، أن تعكس كل هذه الأنشطة والاجتماعات المتنوعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، ودعم خطط التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص.

وتؤكد هذه التحركات استمرار الدولة في التعامل الاستباقي مع التحديات الاقتصادية والإقليمية، بما يضمن الحفاظ على توازن السوق وحماية مصالح المواطنين.