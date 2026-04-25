الغربية.. ضبط 4 أطنان سلع غذائية وأعلاف مجهولة المصدر في حملات تموينية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية،جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية المكثفة بمراكز السنطة والمحلة الكبرى وكفر الزيات وسمنود عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف المتنوعة تجاوزت 4 أطنان ما بين منتهية الصلاحية ومشتبه في صلاحيتها ومجهولة البيانات، شملت 620 كجم زبيب، و250 كجم رنجة، و3 أطنان أعلاف، إلى جانب كميات من المواد الغذائية بدون بيانات أو فواتير.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات من ضبط 40 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة مُجمعة، و500 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء، فضلًا عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في 155 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقانون.

وشملت المضبوطات كذلك 323 كيس دقيق و13 شيكارة أرز بدون مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية طبقًا لتواريخ الإنتاج والانتهاء.

ردع مخالفين

كما أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا بالأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية، وحيازة سلع بدون فواتير، وغلق مشروع “جمعيتي” خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملات مرورية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي بكافة المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وإحكام السيطرة على الأسواق.