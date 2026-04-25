سقطت عليهما أجزاء من عقار تحت الإنشاء..القصة الكاملة لوفاة فتاة وطفل في الغربية

سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب وفاة فتاة وطفل أثناء سيرهما في أحد الشوارع، نتيجة انهيار أجزاء من عقار سكني عليهما.

وشيّع الآلاف من أهالي المدينة، ظهر اليوم، في مشهد جنائزي مهيب، جثماني الضحيتين عقب أداء صلاة الجنازة بمسجدي أبو الفضل والشامي، وذلك بعد مصرعهما في حادث انهيار أجزاء من عمارة سكنية بشارع سعد محمد سعد بمنطقة أبو راضي، حيث تم دفنهما بمقابر أسرتيهما وسط حالة من الحزن الشديد.

وحرص أقارب الضحايا على ارتداء الملابس السوداء، في مشهد مؤثر سيطرت عليه مشاعر الانهيار والبكاء، حزنًا على رحيلهما المفاجئ.

قرار عاجل من النيابة

من جانبه، أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكلف رئيس نيابة أول المحلة بسرعة مباشرة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى قد شهدت، فجر اليوم، حادث انهيار أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء، ما أسفر عن وفاة فتاة وطفل. وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت الضحيتين إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة الفتاة هدير السيد مطاوع والطفل محمد حسام حرحيره نتيجة سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء أثناء سيرهما أسفلها بمنطقة ابوراضي بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين انهيار أجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء .

