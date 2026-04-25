الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سقطت عليهما أجزاء من عقار تحت الإنشاء..القصة الكاملة لوفاة فتاة وطفل في الغربية

الفتاة والطفل المتوفيان
الفتاة والطفل المتوفيان
الغربية أحمد علي

سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب وفاة فتاة وطفل أثناء سيرهما في أحد الشوارع، نتيجة انهيار أجزاء من عقار سكني عليهما.

وشيّع الآلاف من أهالي المدينة، ظهر اليوم، في مشهد جنائزي مهيب، جثماني الضحيتين عقب أداء صلاة الجنازة بمسجدي أبو الفضل والشامي، وذلك بعد مصرعهما في حادث انهيار أجزاء من عمارة سكنية بشارع سعد محمد سعد بمنطقة أبو راضي، حيث تم دفنهما بمقابر أسرتيهما وسط حالة من الحزن الشديد.

وحرص أقارب الضحايا على ارتداء الملابس السوداء، في مشهد مؤثر سيطرت عليه مشاعر الانهيار والبكاء، حزنًا على رحيلهما المفاجئ.

قرار عاجل من النيابة

من جانبه، أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكلف رئيس نيابة أول المحلة بسرعة مباشرة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى قد شهدت، فجر اليوم، حادث انهيار أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء، ما أسفر عن وفاة فتاة وطفل. وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت الضحيتين إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة الفتاة هدير السيد مطاوع والطفل محمد حسام حرحيره نتيجة سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء أثناء سيرهما أسفلها بمنطقة ابوراضي بنطاق دائرة القسم.

وفاة شاب وفتاة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين انهيار أجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء .

نقل الضحايا 


كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى المحلة العام ووفاتهما بمجرد وصولهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية وفاة فتاة انهيار جزء من عقار وفاة فتاة وطفل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

نظر قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت.. غدا

المتهمون

بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف محاولة التعدى على موظف بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

جنازة شعبية بالغربية

أهالي المحلة يتشحون سوادا في جنازة ضحايا سقوط جزء من عمارة ..صور

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد