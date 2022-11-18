فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

ميناء القاهرة الجاف … جمهورية جديدة بفكر حديث يعمل على نهضة وتقدم الدولة.

وتماشيا مع هذه السياسة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبرى، أعلن المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، بدء التشغيل التجريبي لـ ميناء 6 أكتوبر الجاف ، الذي يعد أول ميناء جاف في مصر ، حيث تم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ميناء أكتوبر الجاف



دخلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، في شراكة مثمرة مع شركة ميناء أكتوبر الجاف، المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر الألمانية المتخصصة في مجال اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط، وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ولمعرفة المزيد حول مزايا ميناء القاهرة الجاف وفرص العمل التي يوفرها المشروع.. تابع الفيديو جراف التالي..