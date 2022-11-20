عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد قرارات الحكومة.. كم يصل سعر الأرز بالأسواق ومنافذ الزراعة

أسعار الأرز
أسعار الأرز

أسعار الأرز أصبحت محل اهتمام العديد من المواطنين بعدما أعلنت الحكومة عدة قرارات لمنع حدوث أزمة فى أسعار الأرز أو توافره ، وذلك فى سبيل منع تخزين الأرز الذي يقوم به البعض لرفع أسعاره بالأسواق
 

أسعار الأرز بمنافذ وزارة الزراعة 

يتراوح سعر الأرز من 12 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ 12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

txt

بعد قرارات الحكومة .. الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار الأرز بالأسواق

txt

الغرفة التجارية: كميات الأرز المتوفرة ضعف احتياجات الاستهلاك

أسعار الأرز بالأسواق 

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10300 جنيه

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15.900 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15.200 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 14 جنيها.

ينخفض خلال أيام
 

ويقول الدكتور علاء البحراوى أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز خلال أيام، وذلك بعد القرارات الحكومية الصارمة التي اتخذتها الدولة ضد محتكري سلعة الأرز
 

وأضاف "البحراوي" خلال تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الحلقات الوسيطة والتجار هم من يخلقون أزمات بالسلع وليس المزارعين، موضحا أن تجار الأرز يرغبون فى رفع أسعاره للسيطرة على السوق.

وأشار أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة، إلي أن وزارة الزراعة توفر الأرز حيث تم زراعة أكثر من مليون فدان من الأرز.
 

حجم استهلاك مصر من الأرز

وكشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حجم استهلاك مصر من الأرز سنويًا.

وقال خليل، خلال تصريحات له ، إن إنتاج مصر من الأرز هذا العام يبلغ 5 ملايين طن أرز شعير، يعطي 3.6 مليون طن أرز أبيض.

وأضاف أن حجم استهلاك مصر من الأرز سنويًا يبلغ 3.2 مليون طن أرز، بمعنى أن سيكون هناك فائض بنحو 400 ألف طن، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة في محصول الأرز، ولكن الأزمة في بعض الفلاحين والتجار الذين يخزنون المحصول.

اسعار الارز الارز سعر الأرز الزراعة أسعار الأرز بالأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

بتلاوة قرآنية.. أحمد موسى يكشف مفاجأة قطر في افتتاح كأس العالم

كأس العالم.. موعد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور وتردد القنوات الناقلة

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20-11- 2022

والدان بالدقهلية يستغيثان: انقذوا محمد.. مرض غريب أصاب شقيقاه وتوفيا.. وخايفين على الثالث

بث مباشر.. الجلسة الختامية لـ قمة المناخ "كوب 27"

غير ملزم|أحمد كريمة: الزواج الثاني حق للرجل دون تقديم مبررات

انطلاق كأس العالم قطر 2022 ..كل ماتريد معرفته عن المونديال والمباريات المذاعة مجانا

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

السفير المصري بـ لندن يشهد عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية|صور

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ