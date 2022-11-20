بعد قرارات الحكومة.. كم يصل سعر الأرز بالأسواق ومنافذ الزراعة

أسعار الأرز أصبحت محل اهتمام العديد من المواطنين بعدما أعلنت الحكومة عدة قرارات لمنع حدوث أزمة فى أسعار الأرز أو توافره ، وذلك فى سبيل منع تخزين الأرز الذي يقوم به البعض لرفع أسعاره بالأسواق



أسعار الأرز بمنافذ وزارة الزراعة

يتراوح سعر الأرز من 12 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ 12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

أسعار الأرز بالأسواق

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10300 جنيه

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15.900 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15.200 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 14 جنيها.



ينخفض خلال أيام



ويقول الدكتور علاء البحراوى أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز خلال أيام، وذلك بعد القرارات الحكومية الصارمة التي اتخذتها الدولة ضد محتكري سلعة الأرز



وأضاف "البحراوي" خلال تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الحلقات الوسيطة والتجار هم من يخلقون أزمات بالسلع وليس المزارعين، موضحا أن تجار الأرز يرغبون فى رفع أسعاره للسيطرة على السوق.

وأشار أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة، إلي أن وزارة الزراعة توفر الأرز حيث تم زراعة أكثر من مليون فدان من الأرز.



حجم استهلاك مصر من الأرز

وكشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حجم استهلاك مصر من الأرز سنويًا.

وقال خليل، خلال تصريحات له ، إن إنتاج مصر من الأرز هذا العام يبلغ 5 ملايين طن أرز شعير، يعطي 3.6 مليون طن أرز أبيض.

وأضاف أن حجم استهلاك مصر من الأرز سنويًا يبلغ 3.2 مليون طن أرز، بمعنى أن سيكون هناك فائض بنحو 400 ألف طن، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة في محصول الأرز، ولكن الأزمة في بعض الفلاحين والتجار الذين يخزنون المحصول.