بشرى سارة.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الأرز بالأسواق

جدل واسع بين المواطنين حول توافر الأرز بالأسواق، حيث حجبت بعض الشركات أنواع الأرز الفاخر، مما جعل وزير التموين يجتمع مع الشركات الأسبوع الماضي وقرر صرف أرز الشعير لهم

خاصة وأن الأرز من السلع الأساسية للمصريين.



انخفاض أسعار الأرز

ويقول الدكتور علاء البحراوى أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز خلال أيام، وذلك بعد القرارات الحكومية الصارمة التي اتخذتها الدولة ضد محتكري سلعة الأرز.

وأضاف "البحراوي" خلال تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الحلقات الوسيطة والتجار هم من يخلقون أزمات بالسلع وليس المزارعين، موضحا أن تجار الأرز يرغبون فى رفع أسعاره للسيطرة على السوق.

وأشار أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة، إلي أن وزارة الزراعة توفر الأرز حيث تم زراعة أكثر من مليون فدان من الأرز.



عقوبة تخزين الأرز

وأطلق وزير التموين علي المصيلحي، عدة تحذيرات من حجب سلعة «الأرز» عن المواطنين، فيما تم تقديم طلب إحاطة أمام مجلس النواب لملاحقة التجار المتعمدين إخفاء السلعة.



واتخذت الحكومة قرارًا جديدًا لحل هذه الأزمة، والتى تحظر حجب المنتج عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

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ونص مشروع القرار على أنه:، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى "تخزين الأرز" من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.



أسعار الأرز بمنافذ الزراعة



يتراوح سعر الأرز من 12 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ 12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة

أسعار الأرز بالأسواق

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم، ليسجل 10,400 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 10,100 جنيه.

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» استقرارًا، ليصل سعر الطن إلى 15,700 جنيه.

بينما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 15,100 جنيه