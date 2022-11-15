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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيض 25%.. طرح الأرز بالمنافذ الحكومية |تعرف على سعر الكيلو

أسعار الأرز
أسعار الأرز

يعد الأرز من أهم السلع الغذائية بالأسواق ، ويعتمد عليه الكثير من المصريين فى وجباتهم. إلا أنه شهد في الفترة الماضية تذبذبا فى الأسعار ما بين انخفاض وارتفاع ما جعل الحكومة المصرية تطرحه بالمنافذ بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 25 لـ 30% .

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة


يتراوح سعر الأرز من 12 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ 12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

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وقال "صالح " خلال تصريحات له ، إن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا تتضمن طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأشار إلي أن هناك 243 منفذًا ثابتًا لوزارة الزراعة، إلى جانب 30 منفذًا متحركًا تجوب المحافظات لطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ لدعم المواطن المصري بشكل مباشر.

أسعار الأرز بالأسواق 

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم، ليسجل 10,400 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 10,100 جنيه.

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» استقرارًا، ليصل سعر الطن إلى 15,700 جنيه.

بينما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 15,100 جنيه
 

أسباب ارتفاع أسعار الأرز

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، إن احتكار الأرز واستغلال التجار لسلعة الأرز سبب أساسي فى ارتفاعه بالأسواق ، خاصة أنه سلعة قابلة للتخزين لفترات طويلة، موضحا أننا نزرع من الأرز ما يكفينا للاحتياجات المحلية فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف أن متوسط إنتاج الأرز الشعير 5.5 مليون طن ويتحول لأرز أبيض ليصل إلى 3.5 مليون طن ، مؤكدا أن هناك أماكن كثيرة فى مصر يخزن فيها الأرز ، مشيرا إلى أننا نزرع حوالى مليون و750 ألف فدان وهذا ما حددته وزارتا الزراعة والري .

وناشد أبو صدام بضرورة التوسع فى زراعة الأرز بسبب زيادة الاستهلاك له بعد ارتفاع أسعار بدائله والزيادة السكانية الراهنة.
 

موسم زراعة الأرز

ويبدأ موسم زراعة وإنتاج الأرز في الفترة من أكتوبر إلى سبتمبر من كل عام.

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