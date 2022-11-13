عضو باتحاد الصناعات يزف بشرى بشأن انخفاض سعر الأرز .. فيديو

قال مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه تم تغطية ١٧٠ مجمع استهلاكي بمنتجات الأرز و١٩٢ فرع من سلاسل المحلات بالارز الكافي مثل كارفور وفتح الله وغيرهم.

وأضاف "مجدي الوليلي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن تم توفير الأرز لجميع محلات السلاسل الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ من ١٤,٥ إلى ١٦,٥ وجميع انواع الأرز بجودة عالية.

وتابع مجدي الوليلي أن سوف يكون هناك منظمة لتسعير الارز وسوف يتم مخاطبة تجار الجملة أيضا حتي يكون تحت تلك المظلة بسبب أن السلع الأساسية الهامة لابد وأن تكون تحت مظلة الدولة ليتم توفير بسعر عادل لجميع المواطنين.