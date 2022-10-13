الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق.. كم يصل ثمن الكيلو؟

على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، إلا أن أسعار الأرز تشهد ارتفاعا فى الأسواق بعد انخفاضه لعدة أيام ماضية، كما أنه من أهم السلع الغذائية التى لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للمصريين .

وفى هذا الصدد ، كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق، حيث سجل سعره لدى المستهلك 16 جنيها فى حين أنه وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى 12 جنيها .

وأوضح "أبو صدام " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن احتكار الأرز واستغلال التجار لسلعة الأرز سبب أساسي فى ارتفاعه بالأسواق ، خاصة أنه سلعة قابلة للتخزين لفترات طويلة ، موضحا أننا نزرع من الأرز ما يكفينا للاحتياجات المحلية فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي لترشيد استهلاك المياه.

متوسط إنتاج الأرز

وأضاف أن متوسط إنتاج الأرز الشعير 5.5 مليون طن ويتحول لأرز أبيض ليصل إلى 3.5 مليون طن ، مؤكدا أن هناك أماكن كثيرة فى مصر يخزن فيها الأرز ، مشيرا إلى أننا نزرع حوالى مليون و750 ألف فدان وهذا ما حددته وزارتا الزراعة والري .

ونوه إلى أن بعض المزارعين مستاءون من فرق السعر فى الطن ما بين التجار بالأسواق ووزارة التموين ما أدى إلى امتناع البعض عن توريد الأرز إلى التموين والتنبؤ بزيادة سعره وبالتالي التوجه نحو تخزينه فارتفع سعره .

زيادة إقبال المواطنين

ولفت "نقيب الفلاحين " إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأرز هو ارتفاع أسعار المنتجات البديلة عنه مثل المكرونة والعدس والحبوب والبقوليات الأخرى ، وبالتالى زيادة إقبال المواطنين على الأرز وخوفا من زيادة سعره أيضا .

وناشد أبو صدام بضرورة التوسع فى زراعة الأرز بسبب زيادة الاستهلاك له بعد ارتفاع أسعار بدائله والزيادة السكانية الراهنة .

وأشار إلى أن الأراضي التي يتم زراعة محصول الأرز بها، لا يمكن أن يتم زراعة محاصيل أخرى بها، نظرا لأنه يكون بتلك الأراضي المياه الجوفية وقريبة من البحر، وتلك الأراضي في 9 محافظات وهي: الإسكندرية ودمياط والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية.