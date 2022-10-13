عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق.. كم يصل ثمن الكيلو؟

أسعار الأرز
أسعار الأرز

على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، إلا أن أسعار الأرز تشهد ارتفاعا فى الأسواق بعد انخفاضه لعدة أيام ماضية، كما أنه من أهم السلع الغذائية التى لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للمصريين .

وفى هذا الصدد ، كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق،  حيث سجل سعره لدى المستهلك 16 جنيها فى حين أنه وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى  12 جنيها .

txt

انتظام أعمال توريد محصول الأرز في البحيرة

txt

بعد ارتفاع أسعاره بالأسواق.. الزراعة تطرح كيلو الأرز بـ12 جنيها في منافذها

وأوضح "أبو صدام " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن احتكار الأرز واستغلال التجار لسلعة الأرز سبب أساسي فى ارتفاعه بالأسواق ، خاصة أنه سلعة قابلة للتخزين لفترات طويلة ، موضحا أننا نزرع من الأرز ما يكفينا للاحتياجات المحلية فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي لترشيد استهلاك المياه.

متوسط إنتاج الأرز

وأضاف أن متوسط إنتاج الأرز الشعير 5.5 مليون طن ويتحول لأرز أبيض ليصل إلى 3.5 مليون طن ، مؤكدا أن هناك أماكن كثيرة فى مصر يخزن فيها الأرز ، مشيرا إلى أننا نزرع حوالى مليون و750 ألف فدان وهذا ما حددته وزارتا الزراعة والري .

ونوه إلى أن بعض المزارعين مستاءون من فرق السعر فى الطن ما بين التجار بالأسواق ووزارة التموين ما أدى إلى امتناع البعض عن توريد الأرز إلى التموين والتنبؤ بزيادة سعره وبالتالي التوجه نحو تخزينه فارتفع سعره .

زيادة إقبال المواطنين 

ولفت "نقيب الفلاحين " إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأرز هو ارتفاع أسعار المنتجات البديلة عنه مثل المكرونة والعدس والحبوب والبقوليات الأخرى ، وبالتالى زيادة إقبال المواطنين على الأرز وخوفا من زيادة سعره أيضا .

وناشد أبو صدام بضرورة التوسع فى زراعة الأرز بسبب زيادة الاستهلاك له بعد ارتفاع أسعار بدائله والزيادة السكانية الراهنة .

وأشار  إلى أن الأراضي التي يتم زراعة محصول الأرز بها، لا يمكن أن يتم زراعة محاصيل أخرى بها، نظرا لأنه يكون بتلك الأراضي المياه الجوفية وقريبة من البحر، وتلك الأراضي في 9 محافظات وهي: الإسكندرية ودمياط والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية.

اسعار الارز الارز ارتفاع أسعار الأرز ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق أسعار الأرز اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ملك الشاشة العربية.. كهربا يرد على رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

بالحجاب ودون مكياج.. ضُرة بوسي تستمتع بآخر أيام الصيف مع زوجها هشام ربيع

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

موضوعات متعلقة

انتظام أعمال توريد محصول الأرز في البحيرة

بعد ارتفاع أسعاره بالأسواق.. الزراعة تطرح كيلو الأرز بـ12 جنيها في منافذها

ترشيحاتنا

مدير الكلية الجوية: نمتلك أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية.. و "النسور" جاهزون للعمل فور تخرجهم

تفاصيل ختام اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

ياسمين عز: يا ريت كل الستات تتعلم من زوجة محمد صلاح.. فيديو

روسيا تفجر مفاجأة كبري بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

زاهي حواس: الفراعنة أول من اهتم بالموضة والأناقة منذ 5 آلاف عام..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

بعد 20 سنة غناء وتمثيلا.. يوري مرقدي يعتزل ويهاجم الفن |ماذا حدث؟

بدون ملينات.. أسرع علاج للإمساك وعسر الهضم بمكون واحد من رفوف مطبخك

فيديو

بـ 50 جنيه .. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

جدل حول سداد غرامة كهربا .. هل سيُسمح له باللعب في الأهلي ؟ "فيديوجراف"

شقة سمير صبري تثير الجدل .. هل باعها قبل وفاته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ