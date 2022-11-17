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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتكار الأرز.. عقوبة رادعة وغرامات مالية تنتظر المستغلين لاحتياج المواطنين

أرشيفية
أرشيفية

يسعي بعض التجار لاستغلال احتياج المواطنين لبعض السلع الاستراتيجية فيقوموا بحجبها واحتكارها لرفع قيمتها 

لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن اعتبار سلعة الأرزمن المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع  أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى

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عقوبة الاحتكار في القانون 

قال اسامه خليل المحامي بالاستئناف أنه نصت المادة 71 من القانون على معاقبة من يقوم باحتكار او حجب السلع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وحال العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة

 

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