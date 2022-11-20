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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يترأس الوفد المشارك في الدورة التثقيفية لتنمية الوعي القومي

صدى البلد

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد الجامعة المشارك في الدورة التثقيفية لتنمية الوعي القومي، ومجابهة الشائعات لشباب جامعات صعيد مصر وشباب برلمان مصر، التى تنظمها جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، فى الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر، تحت إشراف الدكتور وائل الصغير، والدكتورة علا علي، مدير إدارة النشاط الثقافى بالجامعة.

وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب المركزية، أن إدارة النشاط الثقافي برعاية الشباب المركزية، تشارك بوفد من كليات جامعة الأقصر فى الدورة التثقيفية، والتي تشتمل على محاضرات وورش عمل تثقيفية بمشاركة خبراء للأمن القومي ورؤساء ونواب جامعات الصعيد، تتناول توضيح دور الدولة فى الحفاظ على الهوية الوطنية ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي والتحديات والتهديدات المؤثرة عليه.

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وأضاف الصغير، أن مشاركة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة يأتي انطلاقا من حرصه الدائم على تشجيع الطلاب للمشاركة فى كافة اللقاءات التثقيفية التى تساعد فى تشكيل وعي الطلاب الوطني وتنمية ثقافتهم واكتسابهم للمفاهيم الصحيحة وتغيير المفاهيم الخاطئة.

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الأقصر جامعة جنوب الوادي مدينة الغردقة جامعة الاقصر رئيس الجامعة بحث سبل التعاون الدورة التثقيفية

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