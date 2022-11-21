عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: إلزام جميع الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف ديسمبر

الضرائب
الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية"  أنه لاتوجد أى استثناءات لأى ممول بالمصلحة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث سيتم إكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  فى  منتصف ديسمبر 2022 .  

وشددت المصلحة على  أنه على الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها سرعة الإنضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

مصلحة الضرائب: يتم دفع رسوم للفاتورة الالكترونية مرة واحده.. ورسالة لأصحاب الشركات

الضرائب: الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة

وقال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة؛ إن الفاتورة الالكترونية تم تطبيقها منذ حوالي سنة ونصف وذلك على 8 المراحل وكل مرحلة لها مراحل فرعية وتم الانتهاء من المرحلة السابعة، والآن نعمل على اتمام المرحلة الثامنة وهي عبارة عن اربع مراحل فرعية تم الانتهاء منها في شهر 11 واعتبارا من 15 ديسمبر سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

أضاف سعيد فؤاد خلال لقائه في تطبيق زووم برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي الفضائية؛ إن منظومة الفاتوره الإلكترونية عبارة عن عنصرين الأول فاتورة بين بائع وبائع آخر وتكون مصلحة الضرائب بتاع منها على مستوى محافظة القاهره الكبرى وستكون مصلحة الضرائب بتعميمها على الجمهوريه بالكامل وتعطي الفرصة لكل أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية من 15 ديسمبر حتى نهايه ديسمبر بتفعيل الفاتورة الإلكترونية.

أوضح رئيس مصلحة الضرائب العامة؛ أنه على اصحاب الشركات الاعتبارية عمل الفواتير الإلكترونية والا لن تقبل جميع الفواتير الورقية في اي جهه حكومية ولن يعتد بها امام اي جهه حكومية؛ مضيفا أن شركات الأفراد او المهن الحرة فهم غير مطالبين بإصدار فواتير ويتم طلب ارجاء المعاملات بايصالات إلكترونية.

الفاتورة الالكترونية منظومة الفاتورة الالكترونية الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

ترشيحاتنا

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

إنجلترا تواجه إيران اليوم في كأس العالم 2022

بسعر 200 جنيه.. الصحة تعلن أماكن لقاح الإنفلونزا

فلوس الدروس بينقط بها الراقصات.. إمرأة تشتكي زوجها أمام قاضي الأسرة

اليوم وغدا.. الأرصاد: استمرار زيادة درجات الحرارة نهارا

الضرائب: إلزام جميع الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أعراض.. 24 ألف إصابة وأول وفاة بكورونا في الصين منذ ستة أشهر

عايزين رضا البحراوي| تعليقات السيدات على مفاجأة مصمم الأزياء إسلام سعد لزوجته

فستان لافت.. آيتن عامر بإطلالة تكشف أنوثتها | شاهد

بعدما شك في عفتها.. هل تعود عروس الشرقية لزوجها بعد فحص العذرية؟

فيديو

بنفس مشهد الفيلم.. مصمم أزياء يفاجئ زوجته للاحتفال بعيد زواجهما الثامن

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ