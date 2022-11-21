الضرائب: إلزام جميع الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف ديسمبر

أكدت مصلحة الضرائب المصرية" أنه لاتوجد أى استثناءات لأى ممول بالمصلحة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث سيتم إكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022 .

وشددت المصلحة على أنه على الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها سرعة الإنضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

وقال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة؛ إن الفاتورة الالكترونية تم تطبيقها منذ حوالي سنة ونصف وذلك على 8 المراحل وكل مرحلة لها مراحل فرعية وتم الانتهاء من المرحلة السابعة، والآن نعمل على اتمام المرحلة الثامنة وهي عبارة عن اربع مراحل فرعية تم الانتهاء منها في شهر 11 واعتبارا من 15 ديسمبر سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

أضاف سعيد فؤاد خلال لقائه في تطبيق زووم برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي الفضائية؛ إن منظومة الفاتوره الإلكترونية عبارة عن عنصرين الأول فاتورة بين بائع وبائع آخر وتكون مصلحة الضرائب بتاع منها على مستوى محافظة القاهره الكبرى وستكون مصلحة الضرائب بتعميمها على الجمهوريه بالكامل وتعطي الفرصة لكل أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية من 15 ديسمبر حتى نهايه ديسمبر بتفعيل الفاتورة الإلكترونية.

أوضح رئيس مصلحة الضرائب العامة؛ أنه على اصحاب الشركات الاعتبارية عمل الفواتير الإلكترونية والا لن تقبل جميع الفواتير الورقية في اي جهه حكومية ولن يعتد بها امام اي جهه حكومية؛ مضيفا أن شركات الأفراد او المهن الحرة فهم غير مطالبين بإصدار فواتير ويتم طلب ارجاء المعاملات بايصالات إلكترونية.