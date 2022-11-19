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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات "  والتى من المقرر الإنتهاء من التشغيل التجريبي لها فى ديسمبر القادم ، يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع في تنفيذ  مشروعات التطوير والميكنة لمصلحة الضرائب المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي ، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة من شأنه تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات  ، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإلتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

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 وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان اليوم إن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا ، وتهدف إلى توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص ، وتعزيز الإلتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات .

 

واستكمل مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهداف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات قائلًا إنها تهدف إلى تمكين جميع موظفي القطاعات المختلفة بالدولة (الحكومة، القطاع عام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص) من الإطلاع على مفردات مرتباتهم (Pay-Slip) والضريبة المستحقة، وبالتالي زيادة الشفافية بين جهة العمل والموظف والمصلحة ، مؤكدًا أن مفردات المرتب (Pay-Slip) التي تتيحها المنظومة تُعد وثيقة رسمية معتمدة أمام الجهات المختصة ، كما تهدف إلى إنشاء حل مركزي متكامل مع المنصات التقنية الحكومية الأخرى الحالية والمستقبلية للإستفادة من التكنولوجيا الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

   وعن كيفية التعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة ، لافتًا إلى  أن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة بإحتساب المرتبات، كما يمكن تحميل الإكسيل، أو الإدخال يدوياً من خلال البوابة ، مشيرًا إلى أن المنظومة تقوم بإحتساب ضريبة المرتبات وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها. 

 

 وقال " مختار توفيق " إن  منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف ، كما تستوعب المنظومة جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد ، تنشئ المنظومة مسودة التسوية السنوية للممول آلياً لمراجعتها وتعديل ما يلزم، قبل الإعتماد الرسمي لها، وذلك للحصول على أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية ، مؤكدًا أن المنظومة تتيح أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات. 

 

وأضاف " مختار توفيق " أن المصلحة قامت بتنظيم ندوة تعريفية عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وتم نشر التسجيل الخاص بهذه الندوة على موقع مصلحة الضرائب المصرية على " دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 

الخط الساخن 16395

كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول المنظومة وكافة الموضوعات الضريبية وذلك على الخط الساخن 16395


 

 

الضرائب احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الاجور المرتبات الضريبة

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