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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعتبارا من 15 ديسمبر سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

مصلحة الضرائب: يتم دفع رسوم للفاتورة الالكترونية مرة واحده.. ورسالة لأصحاب الشركات

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة؛ إن الفاتورة الالكترونية تم تطبيقها منذ حوالي سنة ونصف وذلك على 8 المراحل وكل مرحلة لها مراحل فرعية وتم الانتهاء من المرحلة السابعة، والآن نعمل على اتمام المرحلة الثامنة وهي عبارة عن اربع مراحل فرعية تم الانتهاء منها في شهر 11 واعتبارا من 15 ديسمبر سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

أضاف سعيد فؤاد خلال لقاءه في تطبيق زووم برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي الفضائية؛ إن منظومه الفاتوره الإلكترونية عبارة عن عنصرين الأول فاتورة بين بائع وبائع آخر وتكون مصلحة الضرائب بتاع منها على مستوى محافظة القاهره الكبرى وستكون مصلحة الضرائب بتعميمها على الجمهوريه بالكامل وتعطي الفرصة لكل أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية من 15 ديسمبر حتى نهايه ديسمبر بتفعيل الفاتورة الإلكترونية.

أوضح رئيس مصلحة الضرائب العامة؛ أنه على اصحاب الشركات الاعتبارية عمل الفواتير الإلكترونية والا لن تقبل جميع الفواتير الورقية في اي جهه حكومية ولن يعتد بها امام اي جهه حكومية؛ مضيفا أن شركات الأفراد او المهن الحرة فهم غير مطالبين بإصدار فواتير ويتم طلب ارجاء المعاملات بايصالات إلكترونية.

وتابع أن مصلحة الضرائب قامت بعملية تجريبية في الإيصال الإلكتروني 154 ممول ثم 400 ممول؛ مضيفا ان هناك شركة عالمية تتولى أمور الفاتورة الإلكترونية الشركه التي تقوم بأداء الخدمة تاخذ رسوم بسيطة وهذه الرسوم محدده منذ اربع سنوات بمبلغ حوالي 400 جنيه كل سنه وانت تسجيل يتم تسديدها مره واحده  ثم اشتراك سنوي مثل الإقرار الإلكتروني.

الضرائب مصلحة الضرائب فاتورة الالكترونية سعيد فؤاد الفاتورة الالكترونية أصحاب الاعمال

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