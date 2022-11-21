رئيس جامعة المنصورة يشهد احتفال كلية العلوم باليوم العالمي للفيزياء الطبية

نظمت كلية العلوم بجامعة المنصورة، "اليوم العالمى للفيزياء الطبية" بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم والدكتور أحمد أمين حمزة أستاذ الفيزياء رئيس جامعة المنصور الأسبق رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة الأهلية والدكتور أحمد المحمودى وكيل الكلية للتعليم والطلاب والدكتور عادل صادق رئيس مجلس قسم الفيزياء.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الإنتاج العلمي لكلية العلوم يمثل ثلث الإنتاج العلمي لجامعة المنصورة، مما يجعلها من أهم ركائز الجامعة في مجال البحث العلمي، وأن الارتقاء بالبحث العلمي من أهم أهداف جامعة المنصورة التي تبذل قصارى جهدها لدعم جهود الارتقاء به.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية، السابع من نوفمبر تكريمًا للعالمة مارى كورى الحائزة علي جائزة نوبل ويتزامن الاحتفال مع احتفال الكلية بالموافقة على إنشاء برنامج الفيزياء الطبية بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة المنصورة من لجنة القطاع للعلوم الأساسية ليصبح البرنامج النوعي والوحيد على مستوى الجامعات.

كما أشاد بحرص قسم الفيزياء بكلية العلوم على تنظيم اليوم العالمي للفيزياء الطبية مما يعكس اهتمام أساتذة التخصص بتوعية الطلاب وفتح آفاق تعليمية وبحثية جديدة لهم ليصبح خريج قسم الفيزياء وبالأخص الفيزياء الطبية قادر على المنافسة المميزة في سوق العمل.

كما أكد على دعم إدارة الجامعة لكل المبادرات الأكاديمية والبحثية المميزة والتي من شأنها رفعة الجامعة وخدمة الوطن في إطار رؤية مصر 2030 والتي تواكب تطلعات التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك تشجيع ودعم التعاون العلمي.

وأكد عميد كلية العلوم على حرص قسم الفيزياء الطبية للعام الثاني على التوالي أهمية دور أساتذة قسم الفيزياء في تطوير البرامج العلمية والبحثية بالقسم مما جعل طلاب الدراسات العليا يتوافدون للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بقسم الفيزياء وبالأخص الفيزياء الطبية التي أصبحت من أهم البرامج الجاذبة للطلاب الوافدين.

وأشار إلى أن قسم الفيزياء أصبح على قمة صناعة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بكلية العلوم سواء ماجستير أو دكتوراه، لأن برامج الفيزياء الطبية قليلة على المستوى المصري والعربي ولكنها مطلوبة بسوق العمل سواء بالمستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار الدكتور أحمد أمين حمزة، إلي أن جامعة المنصورة بدأت العمل فى الفيزياء الطبية من عام 1972 م وتعد الجامعة من أولى الجامعات التى طبقت الفيزياء الطبية وأنشأت مدرسة علمية للنشر الدولى فى هذا المجال بمساعدة كلية الطب وتم انشاء العديد من البرامج والتخصصات المختلفة تلبية لاحتياجات المجتمع والاتفاقيات الدولية وعقد المؤتمرات والمحاضرات بالتعاون مع المتخصصين في الفيزياء الطبية من كل أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور أحمد المحمودى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، أن قسم الفيزياء بادر بقبول طلاب الماجستير والدكتوراه منذ ثلاث أعوام ليكون جاذب لعدد كبير من طلاب الماجستير ليس فقط من خريجي مختلف الجامعات المصرية ولكن انضم للبرنامج خلال هذه الأعوام الثلاث طلاب وافدين من مختلف الدول العربية من دارسي الماجستير والدكتوراه.

ومما يميز علم الفيزياء هو مرونة التعاون العلمي والبحثي مع التخصصات الأخرى والعمل في التخصصات البحثية البينية مما جعل قسم الفيزياء بجامعة المنصورة قبلة للتعاون العلمي ليس فقط على المستوى المحلي ولكن كذلك على المستوى الدولي.

وقال الدكتور عادل صادق رئيس مجلس قسم الفيزياء، أن مجال الفيزياء من أهم المجالات والفيزياء الطبية من أهم التخصصات التطبيقية فى التشخيص والعلاج ورؤية قسم الفيزياء المتسقة مع رؤية كلية العلوم شجعت القسم والكلية على تأسيس برنامج نوعي لأول مرة في جامعات مصر على مستوى البكالوريوس بمسمى "الفيزياء الطبية"، والذي صدر له القرار الوزاري ليبدأ في قبول الطلاب لهذا العام الجامعي 2022-2023.

وبالرغم من صدور الموافقات مع بداية العام الجامعي، إلا أن برنامج الفيزياء الطبية للبكالوريوس جذب عدد كبير من الطلاب لتطلعهم للعمل في مجالات تطبيقات الفيزياء في الطب وما يتعلق بهذه التخصصات في سوق العمل المميز.

IMG-20221121-WA0029

IMG-20221121-WA0030

IMG-20221121-WA0027

IMG-20221121-WA0028

IMG-20221121-WA0026

IMG-20221121-WA0025

IMG-20221121-WA0024