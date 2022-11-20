رئيس جامعة المنصورة يتابع التجهيزات النهائية لفندق رأس البر

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة فندق جامعة المنصورة الجديد بمدينة رأس البر فى اطار خطة بدء استكمال اعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بالفندق.

وأكد الدكتور شريف خاطر ان الجامعة تهتم بتوفير كافة الخدمات الاجتماعية للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بهدف تحقيق التميز والجودة بالخدمات الفندقية المقدمة.

وشدد خلال الجولة على أهمية إستكمال كافة الأعمال المعلقة ، والتشغيل الفعلى للفندق فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الفندق يقع فى موقع متميز بالقرب من شاطىء مدينة رأس البر و يضم 32 غرفة منهم 8 أجنحة عائلية و 24 غرفة فندقية

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور فكري سالم الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور محمد عطية نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية، المهندس محمد عبد الشافى مدير الإدارة الهندسية، وممثلي الجهة المنفذة

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