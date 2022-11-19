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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة دعوية لواعظات الأوقاف إلى الدقهلية الثلاثاء المقبل

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق قافلة دعوية للواعظات يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/11/2022م، بعد صلاة العصر إلى محافظة الدقهلية ضمن مبادرة (حق الوطن).

يأتي ذلك في إطار إعلان وزارة الأوقاف عن انطلاق مبادرة (حق الوطن) في جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل.

تهدف هذه القافلة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو التالي:

م اسم المسجد أسماء الواعظات
1. مسجد النصر
ش الجيش- شرق المنصورة 1. الواعظة  وفاء عبد السلام عبدالسلام 
2. الواعظة دينا محمد حسن جدامي
3. الواعظة رابحة صلاح الدين مصطفى
2. مسجد الإيمان
ش قناة السويس – شرق المنصورة 1. الواعظة ولاء مصطفى بكر البطة
2. الواعظة رشا شعبان صابر
3. الواعظة فاطمة موسى عنتر
3. مسجد فريد بك المصري
توريل – شرق المنصورة 1. الواعظة/ عزة عبد المنعم محمد المصري
2. الواعظة غادة السيد أحمد عبد الرحيم
3. الواعظة نهى المتولي مصطفى محمد
4. مسجد الجوهرة
ش جيهان – غرب المنصورة 1. الواعظة سماح أحمد عبدالله محمد
2. الواعظة شيماء عبد الحكيم عبد المقصود
3. الواعظة سامية صادق يوسف
5. مسجد القهوجي
 

ش العباسي- غرب المنصورة 1. الواعظة إيمان أحمد شعبان رزق
2. الواعظة فاطمة محمد إبراهيم الجوهري
3. الواعظة/ أسماء محمد أبو رضوان

                             

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