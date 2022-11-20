رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بـ"الأهلية"

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنصورة الأهلية وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستطلع رئيس الجامعة خلال الجولة، أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها واستفسر منهم عن اى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقا.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلا من أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتوره نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، و الدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الامتحانات حتى يوم السبت الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري.

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