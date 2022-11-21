تنشيط السياحة بالإسكندرية: تنظيم جولات للأطفال يساهم في تعميق هويتهم الوطنية

نظم مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالاسكندرية برئاسة الدكتورة امل العرجاوي مدير المكتب، اليوم الأثنين، رحلة سياحية لمجموعة من الأطفال من جمعية سيدات الثغر للأيتام في زيارة لمتحف الإسكندرية القومي، احد أهم المتاحف في عروس البحر المتوسط وتعرفوا من خلالها على مقتنيات المتحف لمختلف العصور الإسلامي، والقبطي وأيضا قاعات الآثار الغارقة.

يأتي هذا تزامنا بالإحتفال بأعياد الطفولة وفي إطار إهتمام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالاسكندرية لنشر الوعي السياحي والآثرى لدي جميع فئات المجتمع وخاصة النشئ من الأطفال، واستكمالا لفاعليات مبادرة إعرف بلدك، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار.

وواصلت العرجاوي أن الجولات المتحفية للأطفال لها دور هام في إثراء ثقافتهم المعرفية وتعمق من هويتهم الوطنية بالتعرف على تاريخ مدينتهم الإسكندرية وتاريخ مختلف العصور بشرح مبسط وجذاب وشيق وأيضا الإجابة على كافة استفساراتهم.

واصلت العرجاوي، انه عقب الجولة المتحفية تم تنظيم ورشة عمل يدوية لصناعة الحلي والاكسسوارات بالخرز بأيادي الأطفال يقوم بها قسم الورش بالمتحف، فهي من الأنشطة المحببة لدى الأطفال وتغذي إبداعاتهم وتنمي بداخلهم روح المشاركة والعمل الجماعي، مما ساد جو من السعادة والبهجة لدى الأطفال مطالبين بتكرار مثل هذه الجولات السياحية إلى مختلف مزارات عروس البحر المتوسط.

والجدير بالذكر أن مبادرة إعرف بلدك انطلقت من شهر ديسمبر لعام 2020 وهي زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة لإعادة الإنتماء والولاء للوطن بالإضافة لإثراء الوعي السياحي والآثرى خاصة بين طلبة الجامعات المختلفة وبين الفئات التى توليها الدولة والقيادة السياسية إهتمام كبير لشرائح ذوي الإحتياجات الخاصة من مرضى السرطان وكبار السن ثم دمجهم في مبادرة إعرف بلدك بإشراكهم في رحلات وجولات تتناسب معهم سواء في محافظتهم أو محافظات مصر المختلفة لتتضافر جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في إسعادهم وتعزير دمجهم وإنتماءهم للوطن.