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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار غريب.. زيلينسكي يوقع قانونا ينهي آمال أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أعلن مركز مكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقع قانونا يلغي الرقابة المالية مدى الحياة على السياسيين، ليقضي نهائيا على آمال كييف في الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي.

وقال مركز مكافحة الفساد في أوكرانيا: "من أجل القدرة على غسل الأموال، حطم جزء من السلطات أحد المتطلبات الإلزامية السبعة لمفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "على الرغم من الدعوات إلى استخدام حق النقض، وقع  زيلينسكي قانونا يقتل في الواقع نظام مكافحة غسيل السياسيين الأوكرانيين الأموال وهو أحد المتطلبات السبعة لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن هذا القانون يدمر في الواقع نظام الرقابة المالية على السياسيين في أوكرانيا.

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وأضاف: “إنه أمر رمزي أن السلطات رفعت الرقابة المالية مدى الحياة عن الشخصيات السياسية البارزة أثناء القتال في دونباس”.

وأشار إلى أن هؤلاء سيخضعون لرقابة صارمة لمدة ثلاث سنوات فقط بعد خروجهم من مناصبهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على تلبية توقعات انضمام أعضاء جدد إلى الكتلة، بما في ذلك أوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” البرتغال،  قال كوستا، إن الاتحاد الأوروبي لدىه معايير واضحة جدًا لقبول أعضاء جدد، ولكن للأسف، لا توجد معايير لتحديد قدرته على قبولها في تكوينه".

وأضاف: "لنكن صريحين، في سياق الهيكل المؤسسي والميزانية القائم، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تلبية التوقعات التي يخلقها".

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا زيلينسكي مكافحة الفساد

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