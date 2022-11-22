قاطعت حفل الافتتاح.. هل تحضر رانيا يوسف ختام مهرجان القاهرة؟

اتخذت الفنانة رانيا يوسف موقفا حاسما من الظهور على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، بعد تصريحات متبادلة بينها وبين الفنان حسين فهمي فيما يخص الدريس كود ومعايير ملابس النجمات هذا العام.

في البداية كانت تفكر رانيا يوسف في احترام الدريس كود، والقواعد الموضوعة من قبل إدارة المهرجان وعلى رأسها الفنان حسين فهمي رئيس الدورة 44، لكنها قررت الغياب تماما عن حفل الافتتاح وأيام الفعاليات وريد كاربت العروض الأولى للأفلام.

اتخذت رانيا يوسف هذا القرار اعتراضا على انتقاد ملابسها، والتربص الشديد لها قبيل أيام المهرجان، في الوقت الذي حضرت فيه جميع الحفلات الليلية "الأفتر بارتي" التي أقامها المهرجان أو الرعاة على هامش الفعاليات.

رانيا يوسف في الأفتر بارتي

ارتدت رانيا يوسف ملابسها وفساتينها المعتادة في الأفتر بارتي، أما على السجادة الحمراء فامتنعت حتى لا تعرض نفسها لموقف محرج من قبل المنظمين أو رئيس المهرجان نفسه.

لكن وبعد كسر العديد من النجمات لقواعد الدريس كود في حفل الافتتاح وريد كاربت الأفلام، من المرجح أن تظهر رانيا يوسف اليوم مطمئنة البال بعدما فشل المهرجان في منع كل من يخالف من المرور على السجادة الحمراء.

ويختتم مهرجان القاهرة مساء اليوم فعالياته، بعدما تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام ١٩٨١.

وحصلت لبلبة على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقرر تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز بعد تقديمها عدد من الأفلام السينمائية البارزة.

أفلام مهرجان القاهرة

عدد الأفلام التي شارك 97 فيلما في الأفلام الطويلة: 79 فيلما، والقصيرة 18 فيلماالأفلام الكلاسيكية 10 أفلام، عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا، عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا عدد الدول المشاركة: 52 دولة.

تصريحات حسين فهمي وكان قد علق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على فعاليات الدورة ال 44 من المهرجان المقامة حاليا.

وقال حسين فهمي في حواره على قناة " الأولى الفضائية" :" لما بسافر مهرجانات خارج مصر أشاهد تواجد نظام محدد للملابس لكل المشاركين في المهرجانات". وتابع حسين فهمي:" يجب أن يتواكب الشكل مع المضمون القيم المقدم داخل فعاليات المهرجان".

وأكمل حسين فهمي:"التحدي الأكبر في المهرجان كان الميزانية في ظل مشاركة نجوم كثر في المهرجان من مختلف أنحاء العالم". وتابع حسين فهمي :" يشارك في مهرجان القاهرة السينائي أفلام من مختلف أنحاء العالم، والمهرجان ليس مهرجان سياسي وهو مهرجان فني". مهرجان القاهرة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".