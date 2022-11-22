عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قاطعت حفل الافتتاح.. هل تحضر رانيا يوسف ختام مهرجان القاهرة؟

رانيا يوسف
رانيا يوسف

اتخذت الفنانة رانيا يوسف موقفا حاسما من الظهور على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، بعد تصريحات متبادلة بينها وبين الفنان حسين فهمي فيما يخص الدريس كود ومعايير ملابس النجمات هذا العام.

في البداية كانت تفكر رانيا يوسف في احترام الدريس كود، والقواعد الموضوعة من قبل إدارة المهرجان وعلى رأسها الفنان حسين فهمي رئيس الدورة 44، لكنها قررت الغياب تماما عن حفل الافتتاح وأيام الفعاليات وريد كاربت العروض الأولى للأفلام. 

اتخذت رانيا يوسف هذا القرار اعتراضا على انتقاد ملابسها، والتربص الشديد لها قبيل أيام المهرجان، في الوقت الذي حضرت فيه جميع الحفلات الليلية "الأفتر بارتي" التي أقامها المهرجان أو الرعاة على هامش الفعاليات. 

 

رانيا يوسف في الأفتر بارتي

 

ارتدت رانيا يوسف ملابسها وفساتينها المعتادة في الأفتر بارتي، أما على السجادة الحمراء فامتنعت حتى لا تعرض نفسها لموقف محرج من قبل المنظمين أو رئيس المهرجان نفسه. 

لكن وبعد كسر العديد من النجمات لقواعد الدريس كود في حفل الافتتاح وريد كاربت الأفلام، من المرجح أن تظهر رانيا يوسف اليوم مطمئنة البال بعدما فشل المهرجان في منع كل من يخالف من المرور على السجادة الحمراء.

ويختتم مهرجان القاهرة مساء اليوم فعالياته، بعدما تم تكريم  عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام ١٩٨١.

وحصلت لبلبة على  جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقرر تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز بعد تقديمها عدد من الأفلام السينمائية البارزة.

 

أفلام مهرجان القاهرة

عدد الأفلام التي شارك 97 فيلما في الأفلام الطويلة: 79 فيلما، والقصيرة  18 فيلماالأفلام الكلاسيكية 10 أفلام، عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا، عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا عدد الدول المشاركة: 52 دولة.

تصريحات حسين فهمي وكان قد علق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على فعاليات الدورة ال 44 من المهرجان المقامة حاليا.

وقال حسين فهمي في حواره على قناة " الأولى الفضائية" :" لما بسافر مهرجانات خارج مصر أشاهد تواجد نظام محدد للملابس لكل المشاركين في المهرجانات". وتابع حسين فهمي:" يجب أن يتواكب الشكل مع المضمون القيم المقدم داخل فعاليات المهرجان".

وأكمل حسين فهمي:"التحدي الأكبر في المهرجان كان الميزانية في ظل مشاركة نجوم كثر  في المهرجان من مختلف أنحاء العالم". وتابع حسين فهمي :" يشارك في مهرجان القاهرة السينائي أفلام من مختلف أنحاء العالم، والمهرجان ليس مهرجان سياسي وهو مهرجان فني". مهرجان القاهرة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي مهرجان كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

بـ قرار عاجل .. إخلاء مدرسة تعليم أساسي في المنوفية | صور

إنقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

ترشيحاتنا

حق مقدس .. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر أمريكا

بدأت 2020 ولها 3 محاور وأهداف.. تفاصيل خطة الإصلاح الهيكلي لتقوية الاقتصاد

211 ضابطا.. الأمم المتحدة تكرم رجال الداخلية المشاركين فى قمة المناخ

مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

مها عبدالناصر: قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل وليس مسئولية وزارة واحدة

صلاح عبدالفتاح: حكم مواجهة الأرجنتين والسعودية الأضعف بالمونديال وفيفا أحرج كلاتينبرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

بعد فوز الأخضر على الأرجنتين.. إليك أشهر الأكلات السعودية

بالصبار.. وصفة لزيادة نمو الشعر

فيديو

السعودية تبهر العالم بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2/1 في كأس العام.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

تراجع الدولار عالميا ومفاجأة في أسعار الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ