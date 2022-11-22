شاهد.. إطلالة جذابة لـ ياسمين صبري على متن يخت في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة لها خلال قضاء عطلتها في قطر، وهي على متن مركب وسط المياه.

وخلال الصورة، ظهرت «ياسمين» مرتدية فستانا أبيض صيفيا، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل متابعيها.

علي جانب أخر، كشف أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، المستوى التعليمي لابنته أثناء دراستها في الجامعة، بالإضافة إلى حبها الشديد إلى الرياضة.

وقال أشرف صبري خلال لقائه مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، “ياسمين مكنتش بتحب المذاكرة خالص.. كانت في جامعة بيروت والعميدة موجودة حتى الآن ممكن نتواصل معها .. كنت بتغيب كتير لأنها كانت بتحب الرياضة وتروح تلعب رياضة”.

وتابع “العميدة كلمتني قالتلي ياسمين مش بتحضر وهيحصل فصل روحت علشان الحق أصلح الموقف خصوصًا إنها كانت بتتفصل مرتين في السنة”.