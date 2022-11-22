عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إطلالة جذابة لـ ياسمين صبري على متن يخت في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة لها خلال قضاء عطلتها في قطر، وهي على متن مركب وسط المياه.

وخلال الصورة، ظهرت «ياسمين» مرتدية فستانا أبيض صيفيا، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل متابعيها.

علي جانب أخر، كشف أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، المستوى التعليمي لابنته أثناء دراستها في الجامعة، بالإضافة إلى حبها الشديد إلى الرياضة.

وقال أشرف صبري خلال لقائه مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، “ياسمين مكنتش بتحب المذاكرة خالص.. كانت في جامعة بيروت والعميدة موجودة حتى الآن ممكن نتواصل معها .. كنت بتغيب كتير لأنها كانت بتحب الرياضة وتروح تلعب رياضة”.

وتابع “العميدة كلمتني قالتلي ياسمين مش بتحضر وهيحصل فصل روحت علشان الحق أصلح الموقف خصوصًا إنها كانت بتتفصل مرتين في السنة”.

IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٩٣٦
IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٩٣٦
IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٩١٤
IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٩١٤
IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٩٠٦
IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٩٠٦
IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٨٤٨
IMG_٢٠٢٢١١٢٢_١٦١٨٤٨
ياسمين صبري إطلالة جذابة فستان قطر متن مركب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

بـ قرار عاجل .. إخلاء مدرسة تعليم أساسي في المنوفية | صور

إنقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

ترشيحاتنا

حق مقدس .. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر أمريكا

بدأت 2020 ولها 3 محاور وأهداف.. تفاصيل خطة الإصلاح الهيكلي لتقوية الاقتصاد

211 ضابطا.. الأمم المتحدة تكرم رجال الداخلية المشاركين فى قمة المناخ

مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

مها عبدالناصر: قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل وليس مسئولية وزارة واحدة

صلاح عبدالفتاح: حكم مواجهة الأرجنتين والسعودية الأضعف بالمونديال وفيفا أحرج كلاتينبرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

بعد فوز الأخضر على الأرجنتين.. إليك أشهر الأكلات السعودية

بالصبار.. وصفة لزيادة نمو الشعر

فيديو

السعودية تبهر العالم بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2/1 في كأس العام.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

تراجع الدولار عالميا ومفاجأة في أسعار الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ