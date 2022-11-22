عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نور: مهرجان القاهرة السينمائي أعطاني فرصة لمشاهدة أفلام جيدة.. فيديو

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نور

أكدت الفنانة اللبنانية نور، أنه ليس من السهل أن تكون متواجدة في لجنة التحكيم بـمهرجان القاهرة السينمائي، لأن العمل الفني في حد ذاته يحتاج إلى جهد كبير، وهو معروف للجميع.

أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة

حسين فهمي: نجحنا في تقديم دورة متميزة من مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

وقالت نور، خلال تصريحات لها، على هامش فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”: “تفاجأت بكذا فيلم على مستوى فني عالي جدا، ومهرجان القاهرة السينمائي إداني فرصة أشوف أفلام حلوة معمولة بشكل جيد جدا".

 

 قدمت أداء غير متوقع.

وتابعت الفنانة اللبنانية نور، أن السينما العربية، تقدم أداء مميز، وتم تقديمها بشكل جيد، حتى أن هناك أكثر من دولة قدمت أداء غير متوقع.

 

الفنانة اللبنانية نور القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي سينما حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

عاجل.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو

الأبيض يحتل المركز قبل الأخير.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1في قمة الشباب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

مستشار برنامج المناخ العالمي: مصر تحدثت عن مصالح أفريقيا بالكامل في COP27

نور: مهرجان القاهرة السينمائي أعطاني فرصة لمشاهدة أفلام جيدة.. فيديو

عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

عاجل.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة

سعوديون يشاهدون مباراة قطر تحت الرعد والبرق| فيديو

بـ الريش الأبيض.. مايان السيد تثير الجدل بإطلالة غريبة

فيديو

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ