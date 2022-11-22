نور: مهرجان القاهرة السينمائي أعطاني فرصة لمشاهدة أفلام جيدة.. فيديو

أكدت الفنانة اللبنانية نور، أنه ليس من السهل أن تكون متواجدة في لجنة التحكيم بـمهرجان القاهرة السينمائي، لأن العمل الفني في حد ذاته يحتاج إلى جهد كبير، وهو معروف للجميع.

وقالت نور، خلال تصريحات لها، على هامش فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”: “تفاجأت بكذا فيلم على مستوى فني عالي جدا، ومهرجان القاهرة السينمائي إداني فرصة أشوف أفلام حلوة معمولة بشكل جيد جدا".

قدمت أداء غير متوقع.

وتابعت الفنانة اللبنانية نور، أن السينما العربية، تقدم أداء مميز، وتم تقديمها بشكل جيد، حتى أن هناك أكثر من دولة قدمت أداء غير متوقع.