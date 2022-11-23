عَرَض يغفله الملايين يُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالسكتات الدماغية

تُعد السكتات الدماغية هي حالات طبية تحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.

ووفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب (AANS) يعد الضعف أو التنميل المفاجئ في الساق علامة تحذير من السكتة الدماغية المحتملة في المستقبل ويتم التعامل معها على أنها حالة عصبية طارئة.

وفقا لموقع expressتشمل الأعراض المؤقتة الشائعة صعوبة التحدث أو فهم الآخرين ، وفقدان أو تشوش الرؤية في عين واحدة وفقدان القوة أو التنميل في الذراع أو الساق.

عادة ما تختفي هذه الأعراض في أقل من 10 إلى 20 دقيقة ودائمًا تقريبًا في غضون ساعة واحدة".

هناك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية من TIA.

وتشمل هذه:

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

عالي الدهون

دقات القلب غير المنتظمة (الرجفان الأذيني)

داء السكري.

