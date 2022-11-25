كأس العالم.. السنغال تتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول

تقدم منتخب السنغال على نظيره القطري بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على استاد "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم (قطر 2022).



جاء هدف منتخب السنغال في الدقيقة 41، من تسدية قوية من بولاي ديا من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من خوخي بوعلام في تشتيت الكرة.



وبدأ منتخب قطر المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع : بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسم.

خط الوسط: إسماعيل محمد، عاصم مادييو، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، همام أحمد.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.





تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع : يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبز، عبدو ديالو.

خط الوسط: إدريسا جاي، نامباليس ميندي، فامارا دييدهيو.

خط الهجوم: كريبين دياتا، بولاي ديا، إسماعيلا سار.

وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، منتخبات قطر والسنغال وهولندا والإكوادور.

