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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دخل التاريخ.. مونتاري يسجل هدف منتخب قطر الأول فى كأس العالم

مونتاري
مونتاري

حقق منتخب السنغال بقيادة إليو سيسيه فوزا مستحقا على نظيره منتخب قطر بنتيجة 3-1 في المباراة المقامة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الثمامة  ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم (قطر 2022) .

سجل ثلاثية السنغال بولاي ديا وفامارا ديديو وبامبا ديانج في الدقائق 41 و48 و84 على الترتيب، فيما أحرز هدف منتخب قطر الوحيد البديل محمد مونتاري في الدقيقة 78.

ودخل محمد مونتاري نجم منتخب قطر التاريخ بعد تسجيله أول هدف لمنتخب العنابي في أول مشاركة للفريق في بطولة كأس العالم.

ويشارك منتخب قطر بقيادة الإسباني سانشيز لأول مرة فى تاريخه ضمن منافسات بطولة كأس العالم باعتباره البلد المستضيف.

ويحتل منتخب السنغال بقيادة إليو سيسيه المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة خلف نظيره منتخب هولندا المتصدر والاكوادور بثلاث نقاط قبل اللقاء المرتقب بينهم الليلة في حين يحتل منتخب قطر المركز الأخير بـ خسارتين أمام الإكوادور فى مباراة الإفتتاح والسنغال.

تقدم بولاى ديا بهدف لمنتخب السنغال فى الدقيقة 41 بينما جاء الهدف الثاني لمنتخب السنغال في الدقيقة 48، من تسدية قوية من فامارا دييدهيو من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من خوخي بوعلام  في تشتيت الكرة.

فيما جاء هدف قطر الأول برأسية من  محمد مونتاري في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ،  ، وأضاف  بعدها بدقيقتين سجل  بامبا ديانج الهدف الثالث للسنغال.

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وبدأ منتخب قطر بقيادة الإسباني برونو سانشيز مباراة السنغال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم
خط الدفاع : بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسم.
خط الوسط: إسماعيل محمد، عاصم مادييو، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، همام أحمد.
خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

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فيما دفع إليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانجا بتشكيل السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع : يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبز، عبدو ديالو.
خط الوسط: إدريسا جاي، نامباليس ميندي، فامارا دييدهيو.
خط الهجوم: كريبين دياتا، بولاي ديا، إسماعيلا سار.
وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، منتخبات قطر والسنغال وهولندا والإكوادور.

 

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