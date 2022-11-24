رغم غيابه عن المونديال.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب مصر

استطاع محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني وليفربول الإنجليزي تحقيق الفوز للفراعنة الكبار أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التي سبقت انطلاق منافسات بطولة كأس العالم .

ونجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى صناعة الهدف الثاني لمنتخب مصر الوطني الذى أحرزه محمود حسن تريزيجيه فى شباك تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا .

محمد صلاح يصنع ويسجل

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة منتخب مصر الوطني فى 85 مباراة رسمية وودية على مدار مسيرته الكروية .

نجح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي فى المساهمة بتسجيل 75 هدفًا بقميص منتخب مصر الوطني .

وأحرز محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي 69 هدفا وساهم فى صناعة 26 أسيست بقميص منتخب مصر الوطني .

غياب النحوم عن كأس العالم

تشهد بطولة كأس العالم 2022 في قطر، غياب كوكبة من نجوم كرة القدم المحترفين بالدوريات الأوروبية الكبرى، والذي كان وجودهم سيجعل البطولة أكثر متعة وإثارة، على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والجزائري رياض محرز، مهاجم فريق مانشيستر سيتي، والسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، والنرويجي الصاعد إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ويغيب النجم محمد صلاح، عن مونديال قطر، بعد ما أخفق المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم عقب الخسارة في الدور الفاصل أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، بعد تبادل المنتخبين الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدف دون رد.

وقاد "صلاح"، الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 28 عاما منذ كأس العالم 1990 بإيطاليا، وذلك من خلال تسجيله لهدفي فوز مصر على الكونغو بنتيجة (2-1) وهي المباراة التي ضمنت تأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا.

وشارك النجم المصري في مونديال روسيا 2018، لكنه غاب عن المباراة الافتتاحية ضد أوروجواي لإصابة في كتفه تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد الإسباني آنذاك سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم شارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات وسجل هدفا في مرمى كل من روسيا والسعودية.

وحصد صلاح مع "الريدز" 6 ألقاب منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 ، وهي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية.