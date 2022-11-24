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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الكاميرون وسويسرا والبرازيل وصربيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد منتخب الكاميرون، اليوم الخميس، لمواجهة منتخب سويسرا في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.


موعد مباريات الكاميرون وسويسرا في كأس العالم  

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من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وسويسرا، في إطار مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، اليوم الخميس في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد الجنوب.


القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم


وستذاع مباراة الكاميرون وسويسرا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، على شبكة قنوات بي ان سبورت، وقنوات الكأس الرياضية القطرية.

المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 بقطر


وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 بقطر، المنتخب الكاميروني والمنتخب السويسري في المجموعة السابعة رفقة كل من منتخب البرازيل ومنتخب صربيا.

مواجهة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022


وسيواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب صربيا في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وستقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد لوسيل.

 

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