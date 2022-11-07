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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يوجه تحذيرا شديد اللهجة بسبب استمرار الحجز على خزينة الزمالك..فيديو

صدى البلد

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما يتردد عن وجود حسابات ليس محجوز عليها كلام غير صحيح علي الاطلاق، مؤكدا أن الحجز يكون من جانب البنك المركزي، وهو ما يعني الحجز علي جميع أرصدة النادي، وبمجرد الحجز بيكون هناك إقرار ذمة مالية بالحسابات، وأيضا كشف سرية الحسابات وبنقدم طلب نقول موافقين فيه.

 

وقال منصور خلال تواجده داخل نادي الزمالك، إن لو فيه فلوس في بنوك تانية ليه هعذب الناس، ولا أعطيهم حقوقهم، مؤكدا أنه لو مشى أو وقع النادي ده هيبقى درجة رابعة، وهم عاوزين كدا.

 

وأضاف رئيس الزمالك أنه طالما ظل موجودًا كرئيس الزمالك، عمر النادي ماهيبقى كومبارس، والزمالك أفضل نادي في مصر وإفريقيا والعرب، مضيفا أن نادي الزمالك مش نادي أبويا، ده ناديكم أنتم، والجماهير أصحاب النادي.

 

وواصل منصور تصريحاته أن الشر عمره مابينتصر، ونادي الزمالك فيه أسد يعرف يحافظ علي حقوق النادي، مؤكدا أن الناس اللي عاملين زملكاوية وبيدفعوا فلوس عشان يهدوا النادي، تعالوا ادفعوها لناديكم يا سليمان أنت والعتال.

مؤتمر المناخ..

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وكشف منصور عن أن سبب عدم ظهوره في القناة الأحد كان بسبب مؤتمر المناخ، حيث أن كل ضيوف مؤتمر المناخ يعرفونه جيدا، وأنه  أجّل  ظهوره في القناة يوم الأحد حتي لا يسمع الضيوف ما سأقوله عن الفاسدين.

 

وقال منصور “ أقسم بالله العظيم بايدن عارف مرتضي منصور، واللي مش عاجبه يشرب من أي خرارة، كاشفا أنه ينتظر اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من قيادات الدولة لحل أزمة الحجز علي الأرصدة”.

 

واختتم تصريحاته بالتأكيد علي أنه رفع قضية علي محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تصريح ضده وضد الزمالك، ونسي هذا العضو أنه سبق وأنه أخطأ في حق ترك ال الشيخ.

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