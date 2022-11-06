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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجىء من كولر بشأن ودية الأهلي.. غدا

صدى البلد

قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلغاء ودية الفريق التي كان مقرر إقامتها غدا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كولر يقرر إلغاء ودية الأهلي غدا.. ويطلب من عبدالحفيظ تجهيز وديتين بعد انتهاء الراحة”.

 

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شرط وحيد.. الأهلي يقترب من ضم نجم حرس الحدود بالميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "وليد سليمان يعاني من مشكلة في الظهر تسببت في تأثير على رقبته وذراعه، فاحتمال يسافر بره  للعلاج، ربنا يشفيه ويعافيه".

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وأضاف شوبير: "وليد سليمان يشع حالة من البهجة في أي مكان يتواجد فيه، اللاعب الوفي والمحترم تتذكره الجماهير دائما وتحترمه".

وكان وليد سليمان أعلن اعتزاله كرة القدم عقب نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة حافلة مع النادي الأهلي.

يذكر أن وليد سليمان انضم إلى صفوف الأهلي في 2 أغسطس من عام 2011، قادما من نادي إنبي، ولعب بقميص المارد الأحمر نحو 11 عاما، توج خلالها مع الفريق بـ 17 بطولة.

 

عروض بالجملة لثلاثي الأهلي:
 

في سياق آخر، تلقت إدارة الأهلى عروضا بالجملة لاستعارة الثلاثي عبدالرحمن مانو وزياد طارق ومحمد محمود فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل قرار المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر بخروجهم وعدم الحاجة لجهودهم الفترة المقبلة.

ويرغب نادى فيوتشر فى ضم زياد طارق ومحمد محمود، وكذلك طلائع الجيش، كما دخل على الخط الاتحاد السكندرى، بينما يرغب حرس الحدود فى استعارة عبدالرحمن مانو، وطلب مسئولو الاتحاد السكندرى وديا ضم كريم الدبيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

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