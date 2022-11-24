مرتضى منصور: 19 لاعبا بفريق كرة اليد قدموا شكوى جماعية ضد النادي..فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن كارثة داخل القلعة البيضاء، وهي أن النادي مُقبل على انهيار تام بكل الألعاب الرياضية، وذلك بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي البنكية.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديو يوتيوب، أن 19 لاعبًا بفريق كرة اليد قدموا شكوى جماعية ضد النادي أمام اتحاد كرة اليد، طلبوا فيها فسخ عقودهم على النادي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأشار منصور إلى أنه لا يستطيع أن يدبر الرواتب الخاصة بلاعبي الفرق الرياضية وموظفي النادي بسبب الحجز على الحسابات البنكية للقلعة البيضاء.

واستطرد رئيس الزمالك في حديثه قائلًا إن أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادي هرب مؤخرًا؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، مضيفًا أن كل الألعاب الرياضية بالزمالك مهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي.

واختتم مرتضى منصور حديثه قائلا: فريق السلة وقع وفريق اليد بيقع وبكرة فريق الطائرة وبعدها كرة القدم وتعالوا اقفلوا النادي.

مواجهة الزمالك والمصري في كأس مصر ..



وتجدر الإشارة إلى أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ويتطلع فريق القلعة البيضاء للفوز على حساب المصري والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكأس، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب البطولة.