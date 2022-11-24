عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: 19 لاعبا بفريق كرة اليد قدموا شكوى جماعية ضد النادي..فيديو

صدى البلد

 

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن كارثة داخل القلعة البيضاء، وهي أن النادي مُقبل على انهيار تام بكل الألعاب الرياضية، وذلك بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي البنكية.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديو يوتيوب، أن 19 لاعبًا بفريق كرة اليد قدموا شكوى جماعية ضد النادي أمام اتحاد كرة اليد، طلبوا فيها فسخ عقودهم على النادي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأشار منصور إلى أنه لا يستطيع أن يدبر الرواتب الخاصة بلاعبي الفرق الرياضية وموظفي النادي بسبب الحجز على الحسابات البنكية للقلعة البيضاء.

واستطرد رئيس الزمالك في حديثه قائلًا إن أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادي هرب مؤخرًا؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، مضيفًا أن كل الألعاب الرياضية بالزمالك مهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي.

واختتم مرتضى منصور حديثه قائلا: فريق السلة وقع وفريق اليد بيقع وبكرة فريق الطائرة وبعدها كرة القدم وتعالوا اقفلوا النادي.

مواجهة الزمالك والمصري في كأس مصر ..

txt

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

txt

شبانة: شعبية الأهلي أكثر من مانشستر سيتي.. فيديو


وتجدر الإشارة إلى أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ويتطلع فريق القلعة البيضاء للفوز على حساب المصري والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكأس، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب البطولة.

مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك رئيس الزمالك القلعة البيضاء الزمالك والمصري المصري البورسعيدي اتحاد كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ترشيحاتنا

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

متعة ولذة الدنيا والآخرة.. أعظم وصية من الله عز وجل يغفل عنها الكثيرون

أشتيه: بريطانيا أكدت عدم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

البنتاجون: الضربات التركية في سوريا تهدد سلامة الجنود الأمريكيين

رقية شرعية للحماية من العين والحسد.. داوم عليها كل يوم يحفظك الله

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : احذر من مديرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا

ممنوع غلي الرأس هنا.. نقش غامض كالسحر في مدينة مصرية قديمة

بفستان جريء.. أبنة محمود حميدة تثير ضجة في ختام مهرجان القاهرة|شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ