تعرف على أبرز النجوم الغائبة عن مونديال قطر 2022 | شاهد

تشهد بطولة كأس العالم 2022 في قطر، غياب كوكبة من نجوم كرة القدم المحترفين بالدوريات الأوروبية الكبرى، والذي كان وجودهم سيجعل البطولة أكثر متعة وإثارة، على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والجزائري رياض محرز مهاجم فريق ماشيستر سيتي، والسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، والنرويجي الصاعد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.



ويغيب النجم محمد صلاح عن مونديال قطر، بعد ما أخفق المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم عقب الخسارة في الدور الفاصل أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، بعد تبادل المنتخبان الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدف دون رد.



وقاد صلاح الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 28 عاما منذ كأس العالم 1990 بإيطاليا، وذلك من خلال تسجيله لهدفي فوز مصر على الكونغو بنتيجة (2-1) وهي المباراة التي ضمنت تأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا.

وشارك النجم المصري في مونديال روسيا 2018، لكنه غاب عن المباراة الافتتاحية ضد أوروجواي لإصابة في كتفه تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد الإسباني آنذاك سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم شارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات وسجل هدفا في مرمى كل من روسيا والسعودية.



وحصد صلاح مع "الريدز" 6 ألقاب منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 ، وهي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية.

محمد صلاح





- إيرلينج هالاند:

على الرغم من الأرقام الخرافية التي يحققها مهاجم النرويج ونادي مانشيستر سيتي الانجليزي إيرلينج هالاند (21 عاما) هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 18 هدفا ، وتواجده ضمن قائمة أفضل نجوم العالم، إلا أنه لن يتواجد في كأس العالم 2022، بعد فشل منتخب النرويج في حجز بطاقة التأهل للمونديال.



ولم تشارك النرويج في أية مسابقة دولية كبرى منذ كأس أمم أوروبا 2000، وفشلت في التأهل لمونديال قطر بعد أن احتلت المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 18 نقطة، حيث انتزع المنتخب الهولندي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد أن تصدر المجموعة برصيد 23 نقطة.



وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات، فإن هالاند، الذي لعب لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي هذا الموسم، يتصدر اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2022 من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة هداف الدوري الإنجليزي الحالي 150 مليون يورو، يليه محمد صلاح بـ90 مليونا، ثم زميله الكولومبي لويس دياز (75) مليونا، وفي المركز الرابع، يأتي لاعب الوسط الإيطالي نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان، بقيمة 70 مليون يورو.



وهناك 4 أسماء تتساوى في المرتبة الخامسة بقيمة 65 مليون يورو، هم النيجيري فيكتور أوسيمين، والإيطالي فيديريكو كييزا، والسلوفاكي ميلان سكرينيار والاسكتلندي آندي روبرتسون.



هالاند



- رياض محرز:

كان الجزائري رياض محرز (31 عاما)، الذي شارك في مونديال البرازيل عام 2014، قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في النهائيات للمرة الثانية في مسيرته التي شهدت تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي في صفوف نادي ليستر سيتي عام 2016، ثم تتويجه بطلا في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس الأمم الإفريقية عام 2019 في مصر.



وأضاع منتخب "محاربو الصحراء" الجزائري فرصة ذهبية للتأهل إلى مونديال قطر في الدور الفاصل أمام نظيره الكاميروني، بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب في عقر داره بهدف نظيف، لكنه خسر بالنتيجة ذاتها في نهاية الوقت الأصلي إيابا في الجزائر، ثم (1-2) بعد التمديد بطريقة دراماتيكية وفي الدقائق الأخيرة للمباراة.

رياض محرز





- زلاتان إبراهيموفيتش:

حرم سقوط السويد أمام بولندا في الملحق الأوروبي بنتيجة هدفين نظيفين النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في مونديال قطر، والذي كان يعد فرصته الأخيرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم نظرا لبلوغه الـ 41 عاما.



وكان مهاجم نادي إيه سي ميلان الإيطالي المخضرم شارك في نهائيات مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وفي مونديال ألمانيا بعدها بأربع سنوات عام 2006.



ولم تتأهل السويد إلى نسختي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، و2014 بالبرازيل، ورغم مشاركتها في النسخة الأخيرة 2018 بروسيا، خلت تشكيلة منتخبها من إبراهيموفيتش الذي كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عام 2016.



وخلال مسيرته الممتدة مع الساحرة المستديرة، لعب إبراهيموفيتش 121 مباراة دولية مع منتخب السويد سجل خلالها 62 هدفا، كما لعب لعدد كبير من الأندية العالمية الكبرى مثل أياكس أمستردام الهولندي، ويوفنتوس وإنتر ميلانو الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ابراهيموفيتش



ومن أبرز الغائبين عن مونديال قطر أيضا، الغيني نابي كيتا نجم فريق ليفربول، والإيفواري فرانك كيسي نجم فريق إيه سي ميلان، ومهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا فيكتور أوسيمهن ، والجابوني أوباميانج نجم فريق تشيلسي، وصانع ألعاب منتخب كولومبيا وهداف مونديال البرازيل عام 2014 برصيد 6 أهداف خاميس رودريجيز، بعد حلول منتخب بلاده في المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

