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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يجري مناورات عسكرية في منطقة حيوية شمال بولندا

حلف الناتو
حلف الناتو

شاركت قوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة في مناورات في منطقة سوفاوكي جاب الواقعة شمال بولندا، وهي منطقة ذات أهمية بالغة لأمن الجناح الشرقي للحلف.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك "كجزء من هذه المناورات، هناك تدريبات تم إعدادها بناء على خبرتنا ومراقبتنا لساحة المعركة في أوكرانيا. نعرف الأساليب التي تستخدمها روسيا وأساليب الدفاع الفعالة".

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ومنطقة سوفاوكي جاب ذات كثافة سكانية منخفضة وهي أراض بولندية تقع بين بيلاروس وجيب كالينينجراد الروسي. ولهذه المنطقة أهمية استراتيجية لأن استيلاء روسيا عليها سيعزل دول البلطيق عن بقية دول الحلف.

وقالت وزارة الدفاع البولندية إن تدريبات توماك-22 تضم ألفي جندي من القوات البرية والجوية. واشتملت على أكثر من ألف قطعة من معدات الدعم القتالي واللوجستي.

وتضمنت التدريبات عبور عشرات الجنود البولنديين وحلفائهم المياه بمركبات عسكرية على ناقلات برمائية، بينما نفذت قوات أمريكية في دبابات أبرامز محاكاة مطاردة للعدو.

الناتو بولندا مناورات تدريبات روسيا

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