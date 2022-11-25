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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. منتخب قطر يودع بطولة كأس العالم 2022

منتخب قطر
منتخب قطر

ودع منتخب قطر بقيادة الإسباني سانشيز منافسات بطولة كأس العالم 2022 بشكل رسمي بعدما تعادل منتخبا الإكوادور وهولندا بهدف لكل منهما فى المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل.

وانتظر منتخب قطر فوز منتخب الإكوادور على نظيره منتخب هولندا كى يحيي آماله فى التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 إلا أن اللقاء بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخسر منتخب قطر بقيادة الإسباني سانشيز فى مباراتين أمام الإكوادور بهدفين دون رد وأمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتبقى لقاء واحد أمام منتخب قطر فى مواجهة نظيره منتخب هولندا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 الذي يعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للعنابي فيما يرغب خلاله منتخب الطواحين الهولندية فى تحقيق الفوز من أجل صدارة المجموعة.

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كأس العالم 2022.. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء رغم الهزيمتين

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السنغال يهزم منتخب قطر 

تغلب منتخب السنغال بقيادة إليو سيسيه بـ فوز مستحق على نظيره منتخب قطر بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الثمامة  ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم (قطر 2022).

سجل ثلاثية السنغال  بولاي ديا وفامارا ديديو وبامبا ديانج في الدقائق 41 و48 و84 على الترتيب، فيما أحرز هدف منتخب قطر الوحيد البديل محمد مونتاري في الدقيقة 78.

ودخل محمد مونتاري نجم منتخب قطر التاريخ بعد تسجيله أول هدف لمنتخب العنابي في أول مشاركة للفريق في بطولة كأس العالم.

ويشارك منتخب قطر بقيادة الإسباني سانشيز لأول مرة فى تاريخه ضمن منافسات بطولة كأس العالم باعتباره البلد المستضيف.

ويحتل منتخب السنغال بقيادة إليو سيسيه المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة خلف نظيره منتخب هولندا المتصدر والاكوادور بثلاث نقاط قبل اللقاء المرتقب بينهم الليلة في حين يحتل منتخب قطر المركز الأخير بـ خسارتين أمام الإكوادور فى مباراة الإفتتاح والسنغال.

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أهداف مباراة منتخب قطر والسنغال

تقدم بولاى ديا بهدف لمنتخب السنغال فى الدقيقة 41 بينما جاء الهدف الثاني لمنتخب السنغال في الدقيقة 48، من تسدية قوية من فامارا دييدهيو من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من خوخي بوعلام  في تشتيت الكرة.

فيما جاء هدف قطر الأول برأسية من  محمد مونتاري في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ،  ، وأضاف  بعدها بدقيقتين سجل  بامبا ديانج الهدف الثالث للسنغال.

 

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