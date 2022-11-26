ضياء السيد: البرازيل المرشح الأول لحصد كأس العالم وغياب نيمار لن يؤثر

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن منتخب البرازيل ظهر بشكل متميز في مونديال قطر، مؤكدا أنه أقوي المرشحين لحصد كأس العالم 2022.



وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب البرازيلي لا يتأثر في حالة غياب نيمار عن المنتخب، نظراً لكثرة النجوم المتواجدين في القائمة.



وتابع ضياء السيد، أن منتخب قطر قدم مباراة جيدة أمام السنغال رغم الخسارة، مؤكداً أن الرهبة سر خروج العنابي من البطولة، مضيفا: "شهدنا أخطاء كثيرة من لاعبي منتخب قطر في المباراتين اللاتي خاضوهما، نظرا لمشاركتهم الأولي في المونديال".

منتخب الإكوادور



وأضاف ضياء السيد، أن منتخب الإكوادور الحصان الأسود لبطولة كأس العالم 2022، مضيفا أنهم يملكون تنظيم دفاعي وهجومي على أعلي مستوي، مؤكداً أن منتخب السنغال سيعاني أمام الإكوادور في المباراة المقبلة.



وواصل ضياء السيد، أن منتخب هولندا في مرحلة ترتيب في الوقت الحالي، لإعداد جيل قادر على حصد البطولات الكبرى.



وعن أداء منتخب إنجلترا في مونديال قطر قال ضياء السيد «منتخب إنجلترا يمشي على سطر ومن الصعب تقيم المنتخب الإنجليزي بسبب تذبذب مستواه.



