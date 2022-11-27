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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الأهرامات.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر جمهورها  صورًا جديدة  من الأهرامات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت ليلي أحمد زاهر بإطلالة ناعمة بالكاجوال  مرتدية تيشيرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الروز ، و علقت قائلة : يوم في الاهرامات .

بفستان مجسم .. ليلي أحمد زاهر تتألق عبر إنستجرام

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وتستعد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في طرح أولى أغنياتها خلال أيام قليلة من الآن في أولى تجاربها الغنائية بشكل رسمي.

وتتعاون ليلى في أغنيتها الجديدة مع الملحن إسلام زكي والذي أكد لـ صدى البلد سعادته بهذا التعاون بعد نجاح تجربتهما الأولى في إحدى مسرحيات موسم الرياض.

 

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