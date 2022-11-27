خصومات| لأول مرة.. إلغاء الأوفر برايس على 19 سيارة موديل 2022

شهدت سوق السيارات حالة من الركود في حركة شراء السيارات الجديدة موديل 2022 ، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار السيارات في المعارض وإضافة أوفر برايس عليها أيضا، وذلك بسبب العديد من الأسباب منها ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارة، ولكن الآن بعد تراجع المبيعات الملموس قام أصحاب المعارض بإلغاء الأوفر برايس علي العديد من إصدارات السيارات، بالإضافة إلى عرض خصومات علي الكثير من الطرازات موديل 2022.

ويقدم موقع صدى البلد قائمة بالسيارات التي تم إلغاء الأوفر برايس عليها، وقائمة بالسيارات التي تم عمل عرض على أسعارها :

سيارات زيرو

1- سيارات تباع بالسعر الرسمي بعد إ لغاء الأوفر برايس :

1-كيا إكسيد هاي لاين

2-كيا إكسيد توب لاين

3-سانج يونج تيفولي كمفورت

4-سانج يونج XLV كمفورت

5-سيات ليون

6-سيات إبيزا ريفرانس

7-سيات FR

8- جاك S4

9-جميع طرازات شانجان

10-شيري أريزو مانيوال

2-سيارات تباع بخصومات وبدون أوفر برايس :

سيارات زيرو

1-نيسان صني النسخة مانيوال

2-بايك X7 بريميوم

3-بي واي دي F3 مانيوال

4-بي واي دي F3 أوتوماتيك

5-لادا جرانتا مانيوال

6-لادا لارجوس

7-هافال H6

8-ام جي 5 ستاندرد

9-شانجان CS35 كل الفئات

سيارات زيرو

الجدير بالذكر أن سوق السيارات الآن تشهد تحركًا في حركة بيع السيارات، وذلك بعد انخفاض أسعار السيارات، الذى ساعد المواطنين علي الإقبال مرة أخري علي الشراء دون تخوف من إضافة أوفر برايس علي الأسعار الرسمية، وهو الأمر الذى لا يتحمله المواطنون .