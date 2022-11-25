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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدون أوفر برايس .. سعر ام جي 5 موديل 2022

ام جي 5 2022
ام جي 5 2022

اختفت ظاهرة الاوفر برايس بشكل كبير للنسخة ام جي 5 موديل 2022، في غالبية اسواق العرض، بعد أن وصلت تلك القيمة خلال اكتوبر الماضي إلى 70 و 90 الف جنيه، على الرغم من تدوالها حاليًا في بعض المناطق بقيمة تصل إلى 15 الف جنيه للاوفر برايس.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث سعر رسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2022 في مصر.

ام جي 5 2022

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي 5 2022 بدون اوفر برايس 

 

تقدم الفئة الاولى أوتوماتيك STANDARD بسعر رسمي يبلغ 419.990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية أوتوماتيك COMFORT موديل 2022 إلى 449,990 جنيه، بالاضافة إلى الفئة الثالثة كاملة التجهيزات LUXURY بسعر يقدر بـ 474,990 جنيه.

ام جي 5 2022

تجهيزات السيارة ام جي 5 موديل 2022 

 

تضم السيارة ام جي 5 موديل 2022 العديد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا محيطة.

ام جي 5 2022

كما زودت السيارة ام جي 5 موديل 2022 بخاصية التحكم الكهربائي للمقاعد الامامية، وفتحة سقف كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى منظومة الحماية AIRBAGS، ومكابح ABS، و EBD، ونظام التوزان الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات.

ام جي 5 2022

ودعمت السيارة ام جي 5 موديل 2022 بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، حيث تتمتع السيارة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

ام جي 5 2022
ام جي ام جي 5 لسيارة ام جي 5 موديل 2022 حدث سعر رسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2022 الاوفر برايس

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