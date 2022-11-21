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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لادا موديل 2007 بسعر آيفون 14 برو ماكس.. سعرها 45 ألف جنيه.. صور

لادا 2107
لادا 2107

هل تخيلت أن تجد عرضاً على سيارة بموديل ليس بالقديم مقابل سعر هاتف آيفون جديد ؟، العرض حقيقي وليس مزحة بعدما رصد “صدى البلد” إعلان على أحد منصات بيع السيارات المستعملة “أونلاين”، وهي سيارة لادا 2107 الشهيرة موديل 2007.

جاء الإعلان يقدم سيارة مستعملة من طراز لادا 2107 موديل 2007 التى تحظي بحب المصريين ومرتبطة معهم بذكريات طويلة منذ ظهورها الأول فى القرن الماضي، وجاء سعر السيارة 45 ألف جنيه، وهو مايعادل سعر أحدث نسخة من هواتف آبل iphone 14 Pro Max سعة 256 جيجابايت فى مصر.

لادا 2107

وبالنسبة لمواصفات إعلان بيع سيارة لادا 2107 موديل 2007 المستعملة، جاءت بعداد 200 ألف كيلومتر، بدهان خارجي جديد لتجديد مظهرها ولكن حالتها الداخلية كما هي، بالإضافة لكونها مكيفة أيضاً أى أنها يتكون مناسبة حين ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف.

جاءت لادا 2107 موديل 2007 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 78 حصان وعزم اقصي للدوران 120 نيوتن / متر ، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

لادا 2107

أما المقصورة الداخلية لـ لادا 2107 موديل 2007 مزوجة بتكييف هواء، زجاج نوافذ أمامي وخلفي يدوي، راديو وكاسيت، وباور ستيرينج، وكذلك مرايات يدوية.

ينصح دوماً بالإستعانة بخبير سيارات عند إتخاذ قرار شراء سيارة مستعملة، لعدم السقوط فى فخ شراء سيارة مستعملة معيبة.

لادا لادا 2107 iPhone iPhone 14 Pro Max سيارة مستعملة لادا 2107 موديل 2007

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