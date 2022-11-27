عقوبة الإعدام في انتظار مغني راب إيراني.. والتهمة "الفساد على الأرض"

أكدت السلطات القضائية في إيران اليوم الأحد، أن مغني الراب الإيراني الذي أعرب عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للنظام، متهم بـ "الفساد في الأرض" وقد يواجه عقوبة الإعدام، وفق ماذكرت صحيفة بارون دايلي.

وكانت جماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، غردت أمس السبت بأن محاكمة توماج صالحي بدأت "بدون محام من اختياره"، وقالت عائلته إن "حياته في خطر كبير".

وقال أسد الله جعفري رئيس القضاء في المحافظة الوسطى، إن المحاكمة لم تبدأ بعد لكن التهمة الموجهة ضد توماج صالحي تمت صياغتها وإعادتها "إلى المحكمة في أصفهان".

وصالحي متهم بـ "الفساد في الأرض"، وفقا للسلطة القضائية ، وهي واحدة من أخطر الجرائم في الجمهورية.

كما أنه متهم بنشر "الأكاذيب على الإنترنت، والدعاية ضد الدولة، وتشكيل وإدارة مجموعات غير مشروعة بهدف زعزعة الأمن بالتعاون مع حكومة معادية" لإيران، وتحريض الناس على العنف.

ويقول القضاء الإيراني، أن أكثر من 2000 شخص وجهت إليهم تهم منذ بدء الاحتجاجات، وصالحي من بين عدد من الشخصيات البارزة المعتقلين.

أشعلت وفاة محساء أميني ، 22 عاما ، في 16 سبتمبر في حجز شرطة الأخلاق ، بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء ، مظاهرات على مستوى البلاد.

وتسمي السلطات المروجين للاحتجاجات ، بالمروجين ل"أعمال شغب" وتقول إنه يشجعهم "أعداء" إيران الغربيون.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن حوالي 14 ألف شخص اعتقلوا بسبب الاحتجاجات.

اختفى صالحي نهاية أكتوبر، قبل ظهوره في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في 2 نوفمبر.

وزعم الفيديو أنه يعرض الصور الأولى لصالحي بعد اعتقاله.

وفيها يقول الرجل: "أنا توماج صالحي، وأقول إنني أخطأت".

وندد نشطاء حقوقيون بالتسجيل ووصفوه بأنه اعتراف قسري.