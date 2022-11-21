خدعة روسيا لإجبار دولة ثالثة على دخول الحرب أمام أوكرانيا

زعمت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا تخطط لعمل خدعة، بشن هجوم كاذب على محطة رئيسية للطاقة النووية في بيلاروسيا، كجزء من محاولة مزعومة لدفع البلاد إلى حرب ضد أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل.

قال فرع المخابرات بالوزارة الأوكرانية، في بيان إن القوات الخاصة الروسية تخطط "لعدة هجمات إرهابية" عبر بيلاروسيا، تستهدف البنية التحتية الحيوية الواقعة بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بما في ذلك محطة أوستروفيتس للطاقة النووية بالقرب من الحدود الليتوانية.

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن محاولات روسيا" تسعى لأن تسرع من مشاركة الجيش البيلاروسي في الحرب في أوكرانيا، وكذلك لخلق الرأي العام اللازم للكرملين في المجتمع البيلاروسي".

زعمت المخابرات الأوكرانية أيضًا أن الأوكرانيين أو أعضاء دول الناتو سيرتدون الزي العسكري البيلاروسي ثم يُلامون على الهجوم.

وجاءت هذه المزاعم في الوقت الذي تعرضت فيه محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس، لقصف خلال الأيام الماضية، فيما تبادلت كييف وموسكو اللوم على هذه الهجمات.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، لقادة الناتو خلال خطاب بالفيديو، "نحتاج جميعًا إلى حماية مضمونة من التخريب الروسي في المنشآت النووية".

ذكر معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة، في تقييم هذا الأسبوع، أنه من غير المرجح أن تدخل بيلاروسيا أوكرانيا ، مشيرًا إلى أن هيئة الأركان المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية لم تلاحظ تشكيلات عسكرية من بيلاروسيا.

في أكتوبر، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن نشر القوات البيلاروسية إلى جانب الجنود الروس بالقرب من حدود أوكرانيا.

وبحسب ما ورد تم نشر حوالي 9000 جندي روسي على الحدود البيلاروسية في فرقة عمل مشتركة.

كانت بيلاروسيا أيضًا بمثابة نقطة انطلاق للانتشار الروسي في المراحل الأولى من الحرب وظلت حليفًا رئيسيًا للكرملين.

وفقًا لتحديث حديث من هيئة الأركان المسلحة لأوكرانيا، تواصل بيلاروسيا تزويد روسيا بالبنية التحتية والأراضي والمجال الجوي و "تحلق قوات الاتحاد الروسي يوميًا تقريبًا في المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا".

وتكبدت روسيا خسائر فادحة في الحرب واضطرت هذا الشهر إلى الانسحاب من مدينة خيرسون في الجنوب في انتصار كبير لأوكرانيا.

