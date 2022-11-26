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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

الإعلامي الراحل
الإعلامي الراحل

أدى حادث تصادم مروع الى مقتل إعلامي عربي في العاصمة العراقية بغداد،  وفق ما ذكرت وسائل إعلام عربية متفرقة.

لقي الإعلامي العراقي الشاب أحمد الحسن، الذي حظي بشهرة واسعة في الشارع العراقي بعد قيامه بتقديم برنامج إنساني بحت يحمل عنوان «أول حلم» ساعد فيه الكثير من الأطفال والمحتاجين في تحقيق بعض أحلامهم.

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ووفق متابعيه، فقد كان الراحل حسن الخلق والتواضع والحرص على مساعدة الناس، فضلاً عن الوسامة والأناقة.


وتسبب الحادث ذاته بوفاة زميله مدير المونتاج مصطفى غزوان.

وتأثر الوسط الإعلامي العراقي كثيراً بوفاة الإعلامي؛ حيث نعاه الكثير من الإعلاميين والصحفيين وبعض إدارات القنوات الفضائية.

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