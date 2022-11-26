الدفاع البريطانية تكشف معلومات خطيرة عن صواريخ روسيا النووية

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت في تحديث استخباراتي نُشر على تويتر بشأن التدخل الروسي ضد أوكرانيا: "من المرجح أن تزيل روسيا الرؤوس الحربية النووية من صواريخ كروز النووية القديمة وتطلق الذخائر غير المسلحة على أوكرانيا"، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أميركا.

وذكرت الوزارة: "على الرغم من أن مثل هذا النظام الخامل سيستمر في إحداث بعض الضرر من خلال الطاقة الحركية للصاروخ وأي وقود غير مستخدم ، فمن غير المرجح أن يحقق تأثيرات موثوقة ضد الأهداف المقصودة. من شبه المؤكد أن روسيا تأمل في أن تعمل مثل هذه الصواريخ كشراك خداعية وتحويل الدفاعات الجوية الأوكرانية ".



وقالت الوزارة البريطانية: "مهما كانت نية روسيا ، فإن هذا الارتجال يسلط الضوء على مستوى نضوب مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى".

عملت السلطات الأوكرانية على استعادة الطاقة في جميع أنحاء البلاد ، وأحرزت بعض التقدم لإصلاح الشبكة الكهربائية في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية ، لكنها ما زالت غير قادرة على مساعدة ملايين الأوكرانيين في كشف الظلام على الفور.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الجمعة إن العمال تمكنوا من خفض عدد الأشخاص الذين انقطعت الكهرباء عنهم إلى النصف منذ يوم الأربعاء. لكنه قال إن ستة ملايين أوكراني ما زالوا بدون كهرباء.

وقالت شركة Ukrenergo المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية على Telegram يوم الجمعة إن "أطقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة".

وقالت إن 30٪ من إمدادات الكهرباء ما زالت مقطوعة وطلبت من الناس الحفاظ على الطاقة.

كما ناشد زيلينسكي الناس خفض كمية الطاقة التي يستخدمونها.

وقال: "إذا كانت هناك كهرباء ، فهذا لا يعني أنه يمكنك تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية القوية مرة واحدة".

أطلقت القوات الروسية العنان لوابل صاروخي مدمر آخر ضد أوكرانيا يوم الأربعاء ، مما تسبب في أكبر انقطاع في كييف منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر.

جريمة حرب

وقالت أوكرانيا إن من الواضح أن الهدف من الهجمات هو إلحاق الضرر بالمدنيين ، مما يجعل هجمات روسيا جريمة حرب.

وذكرت روسيا إنها تستهدف البنية التحتية المرتبطة بالجيش فقط وألقت باللوم على كييف في انقطاع التيار الكهربائي.

تستدعي توقعات الطقس في معظم أنحاء أوكرانيا للأيام القادمة هطول الأمطار والثلوج ودرجات الحرارة في خانة واحد مئوي.

وبينما ذلك، قال رئيس الناتو ينس ستولتنبرج يوم الجمعة أن الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية المدنية تترك سكان البلاد بدون تدفئة وأضواء وطعام في "بداية مروعة" لفصل الشتاء.

وفي حديثه في بروكسل ، قال ستولتنبرج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يفشل في أوكرانيا ، وهو يرد بمزيد من الوحشية".

الوقوف مع أوكرانيا



ذكر ستولتنبرج إن الناتو سيواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة. وقال إن أعضاء التحالف "يقدمون دعما عسكريا غير مسبوق" ومساعدات أخرى لأوكرانيا.

وقال إن دول الناتو تقدم أيضًا الوقود والمولدات والإمدادات الطبية ومعدات الشتاء وأجهزة تشويش الطائرات بدون طيار ، لكنه أضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد مع اقتراب فصل الشتاء ، خاصة مع استمرار روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي تطورات أخرى الجمعة ، ضربت صواريخ لليوم الثاني مدينة خيرسون المحررة مؤخرًا.

قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا في الضربات التي بدأت يوم الخميس واستمرت حتى يوم الجمعة ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

وسحبت روسيا قواتها من المدينة قبل أسبوعين ، لكن القوات الروسية لا تزال على الجانب الآخر من نهر دنيبر ، حيث يمكنها إطلاق صواريخ على خيرسون.

على الصعيد الدبلوماسي ، تعهد القادة الأوروبيون بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا خلال زيارته إلى كييف يوم الجمعة.

تشمل الحزمة - التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار ، وفقًا لبريطانيا - رادارًا وتقنيات أخرى لمواجهة الطائرات المسيرة المتفجرة التي قدمتها إيران والتي استخدمتها روسيا ضد أهداف أوكرانية ، وخاصة شبكة الكهرباء. وتأتي المساعدة بالإضافة إلى تسليم أكثر من 1000 صاروخ أرض-جو أعلنت بريطانيا في وقت سابق في نوفمبر.

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا يوم الجمعة أن فرنسا سترسل 100 مولد كهربائي عالي الطاقة إلى أوكرانيا لمساعدة الناس على تجاوز فصل الشتاء.