تبدأ من 75 ألف درهم.. أسعار 5 سيارات موديل 2023 في الإمارات

يفضل المواطنين الإماراتيين شراء سيارات جديدة موديل 2022، ودائما ما يوجد داخل السوق الإماراتي للسيارات باقة متنوعة من إنتاج شركات السيارات الكبرى، تساعد المواطنين علي اختيار السيارة الأفضل لهم، وتمتلك هذه الطرازات مميزات تكنلوجية تساعدهم علي التسوق، والذهاب الي التنزه مع أصدقائهم بكل سهولة .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات 2023 في الإمارات :

1-هيونداي كريتا موديل 2023

تحصل سيارة هيونداي كريتا علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 144 نيوتن/ متر/ وقوة حصانيه تصل الي 115 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان القود الي 55 لتر، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية.

هيونداي كريتا موديل 2023

تعرض سيارة سيارة هيونداي كريتا للبيع بسعر 75 ألف درهم إماراتي .

2-جيب رانجلر موديل 2023

تحتوي سيارة جيب رانجلر علي محرك سعة 3600 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 353 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 285 حصان، ومقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 70 لتر، وتستهلك السيارة 11 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

جيب رانجلر موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة جيب رانجلر من 195 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 201 ألف درهم إماراتي .

3-فورد برونكو موديل 2023

تمتلك سيارة فورد برونكو محرك سعة 2700 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 542 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 310 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 6.9 ثانية .

فورد برونكو موديل 2023

تقدم سيارة فورد برونكو بسعر يبدأ من 200 ألف درهم إمارتي، ويصل الي 290 ألف درهم إماراتي.

4-تويوتا لاند كروزر موديل 2023

تستمد سيارة تويوتا لاند كروزر قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 650 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 409 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 110 لتر وتستهلك السيارة 1.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

تويوتا لاند كروزر موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا لاند كروزر بأسعار تبدأ من 229 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 319 لف درهم إماراتي .

5-نيسان باترول موديل 2023

تستخدم سيارة نيسان باترول محرك سعة 5600 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 560 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 428 حصان، متصل بعبلة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 140 لتر، وتستهلك السيارة 14.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

نيسان باترول موديل 2023

تتوافر سيارة نيسان باترول بسعر يبدأ من 206 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 344 ألف درهم إماراتي .

