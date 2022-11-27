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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نحن هنا.. نبيل الحلفاوي عن تعادل ألمانيا مع إسبانيا في كأس العالم

صدى البلد

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي، باداء منتخب ألمانيا أمام نظيره الإسباني، في مباراة الجولة الثانية لكأس العالم.

وعلق نبيل الحلفاوي في تغريدة عبر تويتر: “الألمان نزلوا النهارده يقولوا: نحن هنا”.

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موراتا يسجل الهدف الأول لـ إسبانيا في شباك ألمانيا بكأس العالم

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التعادل 1-1 يحسم المواجهة النارية بين إسبانيا وألمانيا في كأس العالم

انتهت مباراة إسبانيا وألمانيا، بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

جاء هدف إسبانيا في الدقيقة 62 عن طريق موراتا بينما تعادل ألمانيا في الدقيقة 83 عن طريق فولكروغ.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:.

أوناي سيمون، كارفاخال، رودري، لابورت، جوردي ألبا، بوسكيتس، جافي، بدري، ماركو أسينسيو، فيران توريس، وداني أولمو.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:.

مانويل نوير، أنطونيو روديجر، ديفيد رام، ثيلو كيلهير، جوشوا كيميتش، ليون جوريتزكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، جمال موسيالا، نيكولاس ساؤول، الكاي جوندوجان.

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