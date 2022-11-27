عصام الشوالي يبتعد عن التعليق على مباريات المونديال.. تفاصيل

أعلن التونسي عصام الشوالي، معلق قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تبث مباريات كأس العالم، ابتعاده عن التعليق على المباريات.

وكتب عصام الشوالي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “أردت التوضيح للجمهور ، للأسف صوتي لم يسعفني الليلة ، علقت بحماس العادة و لكن مشكل في الحبال الصوتية ترك الصوت يطلع ضعيف و على غير العادة ، دعواتكم و ان شاءالله أرتاح أيام قبل العودة لكم”.

وعلق عصام الشوالي على مباراة ألمانيا وإسبانيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف إسبانيا في الدقيقة 62 عن طريق موراتا بينما تعادل ألمانيا في الدقيقة 83 عن طريق فولكروغ.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:.

أوناي سيمون، كارفاخال، رودري، لابورت، جوردي ألبا، بوسكيتس، جافي، بدري، ماركو أسينسيو، فيران توريس، وداني أولمو.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:.

مانويل نوير، أنطونيو روديجر، ديفيد رام، ثيلو كيلهير، جوشوا كيميتش، ليون جوريتزكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، جمال موسيالا، نيكولاس ساؤول، الكاي جوندوجان.

ترتيب المجموعة الخامسة:.

1- إسبانيا 4 نقاط.

2- اليابان 3 نقاط.

3- كوستاريكا 3 نقاط.

4- ألمانيا نقطة وحيدة.