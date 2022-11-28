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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة قطب: التكشيرة أغرب وسيلة ممكن تنتقم بيها الزوجة من جوزها لو عرفت إنه خانها.. فيديو

هبة قطب
هبة قطب

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، إن رفاهية الانفصال ليست متاحة لكل الأزواج.

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شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

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قرار قضائي بشأن هبة قطب في إهانة الرجل المصري وهدم الأسرة

 

وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بعض الفئات يكون الانفصال لديها رفاهية"، لافته: "ممكن يكون الارتباط العاطفي الزائد بين الطرفين يصل إلى الإدمان".

 

وأشارت إلى أن: "الست ممكن تكون بتتخان وتتبهدل لكنها تفضل البقاء مع الرجل لمجرد أنها تكون في معية هذا الرجل"، موضحه: "بعض حالات الانتقام تكون في شكل صور صغيرة مثل التكشيرة أو لا تدلعه مثل الأول".

وأوضحت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية،: "الزوجة عندما تكشر تشعر الزوج أنها ليست سعيدة بوجوده، وهذا نوع من الانتقام".
 

هبة قطب العلاقات الزوجية الانفصال

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